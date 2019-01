Copiloot Sébastien Loeb haalt snoeihard uit naar organisatie Dakar XC

11 januari 2019

22u12

Bron: Belga 0 Dakar Daniel Elena, de navigator van de Fransman Sébastien Loeb, haalde net voor de start van de vijfde Dakarrit via zijn Facebookpagina snoeihard uit naar de organisatie. Loeb reed donderdag drie keer lek en zijn Monegaskische copiloot is erg kritisch over het roadbook.

"We zijn opnieuw van start gegaan maar zonder enige vorm van motivatie. Je moet weten dat ik het doe voor Seb en onze vriendschap. Voor onze partners, voor het team en voor jullie, onze fans. Wanneer ik een fout maak, dan geef ik dat ook toe. Dat heb ik altijd al gedaan en ik ben er trots op om altijd rechtuit te zijn. Ik ben dan ook enorm ontgoocheld als ik zie dat de personen die een gerenommeerd evenement als de Dakar organiseren niet capabel zijn. In de rallyraid ben ik misschien nog een groentje. Maar hoe zit het met mijn ervaren collega's, die deze fout in het roadbook ook gezien hebben?"

"Beste heren. Jullie moeten weten dat mijn gedachten niet langer hier zijn, maar bij de Monte-Carlo en dat ik in de toekomst mijn maand januari niet meer bij jullie zal doorbrengen maar in de Africa Eco Race. Want ja, uw discipline is een mooie discipline."