Colsoul hoopt stiekem op top 5 in Dakar - Willemsen blij met tweede ritzege bij trucks DMM

11u09

Bron: Belga 0 Getty Images

Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) zijn in de 10e rit van deze Dakar als 6de geëindigd. In de stand staat het duo eveneens op de 6de plaats. Woensdag staan de duinen van Fiambala op het menu. Tom Colsoul is klaar voor de zware ritten en hoopt stiekem nog op de top 5.

"Dinsdag was het een zeer zware etappe", opende Tom Colsoul. "Het eerste deel van de klassementsrit was heel mooi. De navigatie was zeer moeilijk en er zijn nogal wat deelnemers in de fout gegaan. Wij gelukkig niet. In het tweede deel was er ook veel navigatie maar ook heel veel offroad. Het was meer hotsen en botsen dan rijden. Alles doet pijn. Op dat gedeelte waren de buggy's in het voordeel maar al bij al hebben we de schade goed kunnen beperken."

"Ik heb er een zeer korte nacht opzitten", vervolgde Colsoul. "De voorbereiding van de rit van vandaag heeft heel wat tijd in beslag genomen. Voor de start van de Dakar omschreef ik dit als moeilijke en mottige ritten. Dat zijn ze ook. Dit zijn de moeilijkste dagen van de Dakar. Vandaag wacht ons de hel van Fiambala. Ik heb deze rit nog nooit gereden. Vorig jaar werd deze rit afgelast en het jaar daarvoor had ik opgegeven omdat mijn wagen eerder in de Dakar was uitgebrand. Laat maar komen. We gaan er het beste van maken. De ambitie is om onze 6e plaats te behouden. Als er vooraan iets zou gebeuren, dan liggen we op de loer om de top 5 binnen te raken. Daar hoop ik nog op. Ik zou wat graag deze Dakar in de top 5 eindigen."

Getty Images

Peter Willemsen wint zijn tweede klassementsrit: "Heel zoete overwinning"

Ton Vangenugten, Bernard Der Kinderen en de Belgische navigator Peter Willemsen (Iveco) hebben de 10e klassementsrit bij de trucks in de Dakar gewonnen. Voor het trio is het de tweede ritzege in deze Dakar. In de stand schuiven ze op naar de 4de plaats op slechts 20 minuten van het podium.

"Sometimes you don't need a plan, just big balls", citeerde Peter Willemsen Tom Boonen. "De tweede ritzege is binnen. Dit was tot nog toe de zwaarste rit uit deze Dakar. Meer zelfs: voor mij persoonlijk was dit de zwaarste Dakarrit rit uit mijn carrière. Deze overwinning smaakt dan ook héél erg zoet. Eigenlijk was het niet de bedoeling om deze rit te winnen."

"Al vroeg in de etappe zagen we drie Kamaz-trucks met lekke banden langs de kant van de weg staan", vervolgde Willemsen. "We zijn heel voorzichtig over de stenen gereden om niet ook lek te rijden. Op het einde van de eerste rit sloeg een band toch lek maar die hebben we netjes binnen de tijd, tussen beide ritten, kunnen vervangen. Op het einde van de klassementsrit liep de rechterachterband een snee op waardoor onze teamgenoot Villagra dichterbij kon komen. Maar daarna zijn we wel voluit op het gaspedaal gaan staan. Uit strategisch oogpunt wilden we eigenlijk niet winnen, maar we gaan ook niet wachten op die Kamazzen. Als we dan toch tijd kunnen pakken doen we het. Straks gaan we samen met Villagra opwachten om samen proberen door de duinen van Fiambala te raken. Ik denk dat dit de juiste tactiek zal zijn."