Carlos Sainz slaat dubbelslag in zevende rit in Dakar LPB

22u15

Bron: Belga 0 AFP

De Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot) heeft de zevende etappe in de Dakar gewonnen. De voormalige wereldkampioen, in 2010 winnaar van de tweede Dakar op Zuid-Amerikaanse bodem, is ook de nieuwe leider. Hij profiteerde van de pech van zijn Franse teamgenoot Stéphane Peterhansel, die onderweg bijna een uur en drie kwartier aan zijn wagen moest sleutelen om door te kunnen.

Titelverdediger Peterhansel raakte een rots toen hij een motorrijder wou inhalen. Hij beschadigde daarbij de ophanging en de schokdempers van het linkerachterwiel. Ook met de assistentie van hun land- en teamgenoten Cyril Despres en David Castera, die enkele tientallen minuten na het incident ter plaatse waren, verloren Peterhansel en zijn co-piloot Jean-Paul Cottret nog een pak tijd.

Sainz boekte zijn 31ste ritzege in de Dakar, de tweede in deze editie. Donderdag was 'El Matador' ook al de snelste in de zesde etappe. Na een dagje rust tekende Sainz opnieuw present. Over de 425 km tussen La Paz en Uyuni was hij 12'05" sneller dan de Zuid-Afrikaan Giniel De Villiers. De Qatarees Nasser Al-Attiyah, die net als de Villiers een Toyota van het Belgische Overdrive team bestuurt, werd op 14'19" derde. Tom Colsoul finishte als co-piloot van de Pool Kakub Przygonski (Mini) op 20'56" op de vierde plaats. Peterhansel kwam uiteindelijk als twintigste op 1u47'56" binnen.

In de stand heeft Sainz 1u11'29" voor op Al-Attiyah en 1u20'46" op Peterhansel, die De Villiers, vierde op 1u20'54" nog net voor bleef. Przygonski en Colsoul zijn op 2u19'02" zesde.

EPA Joan Barreda Bort.

Joan Barreda Bort (Honda) won de zevende etappe bij de motorrijders. Voor 425 km tussen La Paz en Uyuni had de 34-jarige Spanjaard 2'51" minder nodig dan de Fransman Adrien van Beveren (Yamaha). De Argentijn Kevin Benavides (Honda) werd op 8'02" derde en speelde zijn leidersplaats kwijt aan Van Beveren. In de stand heeft de 27-jarige Van Beveren nu 3'14" voor op Benavides en 4'45" op Barreda Bort.

Voor Barreda Bort is het de 21ste ritzege in de monsterrally en de derde in deze editie. Eerder won hij ook de tweede en de vijfde etappe. Ook de achtste etappe wordt zondag op Boliviaanse bodem afgewerkt. Tussen Uyuni en Tupiza racen de rijders 498 km tegen de klok.