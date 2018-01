Bolivianen hekelen doortocht Dakar in La Paz: "Wij willen ziekenhuizen, geen Dakar" LPB

Boliviaanse manifestanten hekelen aankomst van zesde etappe in La Paz

Een aanvaring tussen politie en manifestanten heeft vanavond in het Boliviaanse La Paz de aankomst van de zesde etappe van de Dakar Rally verstoord. De wedstrijd kon evenwel probleemloos doorgaan.

Een honderdtal manifestanten, die de Dakar liever niet naar La Paz zagen komen, keerden zich tegen de politie. De agenten gebruikten op hun beurt traangas om de demonstranten uit elkaar te drijven. In de straten van de Boliviaanse stad werden ook knalbommetjes afgestoken.

De gebeurtenissen speelden zich af vlak naast een baan die door de piloten van de Dakar Rally in gebruik worden genomen. De wagens van de organisatoren van de legendarische race werden bekogeld met lege flessen en stoelen. Enkele deelnemers werden ook uitgefloten.

"Wij willen ziekenhuizen, geen Dakar", schreeuwden de manifestanten, die zich in een gespannen sociale context verzetten tegen een vierde ambtstermijn van Evo Morales. De Boliviaanse president kwam in 2006 als eerste inheemse president van Bolivia aan de macht.

Meo snelste in zesde etappe, Benavides nieuwe leider bij motoren

Antoine Meo (KTM) heeft de zesde etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. Voor 194 km van het Peruaanse Arequipa naar het Boliviaanse La Paz had de 33-jarige Fransman dertig seconden minder nodig dan de Argentijn Kevin Benavides (Honda) en de Australiër Toby Price (KTM).

De etappe had 313 km lang moeten zijn, maar werd wegens de weersomstandigheden sterk ingekort. Vanwege een dikke mist in het Andesgebergte schrapte de organisatie het eerste deel van de proef. De motorrijders hoefden niet over een passage op 4.700 meter hoogte, maar werden door wedstrijddirecteur Marc Coma langs de gewone weg naar Bolivië gestuurd.

De 28-jarige Benavides is de nieuwe leider. Hij neemt de koppositie over van de Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha), die vandaag als tiende 3'27" verloor. In de stand heeft Benavides nu 1'57" voor op Van Beveren. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) is op 2'50" derde.

Vrijdag hebben de rijders een rustdag. De zevende etappe wordt zaterdag volledig op Boliviaanse bodem gereden. Tussen La Paz en Uyuni wordt er 425 km tegen de klok geracet.