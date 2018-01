Barreda Bort wint zevende etappe, Van Beveren opnieuw leider bij motorrijders LPB

21u09

Bron: Belga 0 EPA Joan Barreda Bort.

Joan Barreda Bort (Honda) heeft in Bolivië de zevende etappe in de Dakar voor motorrijders gewonnen. Voor 425 km tussen La Paz en Uyuni had de 34-jarige Spanjaard 2'51" minder nodig dan de Fransman Adrien van Beveren (Yamaha). De Argentijn Kevin Benavides (Honda) werd op 8'02" derde en speelde zijn leidersplaats kwijt aan Van Beveren. In de stand heeft de 27-jarige Van Beveren nu 3'14" voor op Benavides en 4'45" op Barreda Bort.

Voor Barreda Bort is het de 21ste ritzege in de monsterrally en de derde in deze editie. Eerder won hij ook de tweede en de vijfde etappe. Ook de achtste etappe wordt zondag op Boliviaanse bodem afgewerkt. Tussen Uyuni en Tupiza racen de rijders 498 km tegen de klok.