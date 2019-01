Averij voor Belgische Dakar-deelnemers: opgave, startverbod en 300 kilometer door de duinen zonder voorruit DMM

09 januari 2019

Peter Willemsen rijdt 300 km zonder voorruit

De tweede rit in de Dakar, die de karavaan van Pisco naar San Juan de Marcona bracht, heeft nogal wat slachtoffers gemaakt. Ook de truck van Ton van Genugten, Bernard Der Kinderen en Peter Willemsen kwam niet ongeschonden uit de zware duinen. Ze reden de vijfde tijd en konden het tijdverlies beperken tot zo’n 10 minuten.

“De rit van gisteren was er eentje die kon tellen. Het was een moeilijke rit. Het was super zwaar in de duinen. De afstappen waren bijzonder groot. Bij één zo’n afstapje zijn we net iets te gretig geweest, waardoor de motorkap loskwam, tegen de ruit terechtkwam die eerst een beetje beschadigd was maar nadien helemaal barstte. Er zat niet anders op dan die ruit er helemaal uit te duwen waardoor we nog 300 km zonder voorruit moesten rijden. We hebben onze motorcrossbrillen opgezet, zijn blijven rijden en hebben er het beste van gemaakt. De navigatie was super moeilijk. Ik kon niet sturen waar ik graag heen had gegaan. Al bij al zijn we best tevreden dat we in het bivak zijn want er zijn al heel wat teams uitgevallen. Straks wacht een nieuwe rit met een frisse truck”, zegt Peter Willemsen.

In de loop van de nacht kreeg het trio 20 minuten straftijd waardoor ze naar de negende plaats zakken op 30:35 van leider Nikolaev. Volgens de wedstrijdleiding zou Van Genugten een waypoint hebben gemist. Team De Rooy-teammanager Henk van Leuven heeft de wedstrijdleiding om bewijs gevraagd en de tijdstraf aangevochten.

Yves Rutten kreeg startverbod in tweede rit

Yves Rutten, Christophe Franco en Peter Convents (Ford) zijn niet meer mogen starten omdat ze in de openingsrit te veel waypoints hadden gemist. Een Dakardebuut in mineur voor de Fordingenieur, die zijn truck zelf ontworpen en gebouwd heeft. “Dinsdagochtend werd mij 10 minuten voor de start van de tweede rit verteld dat ik niet meer mocht starten omdat ik tijdens de rit van maandag niet genoeg waypoints had genomen”, zegt Yves Rutten. “De eerste dag was een zeer zware. Het begon met een haperende versnellingsbak waardoor we moeilijk door de duinen raakten. Mijn teamgenoot Peter Van Delm stond niet veel later met remproblemen aan de kant.”

“Nadien zijn we samen vertrokken, tot Peter transmissieproblemen kreeg. Vrijwel op hetzelfde moment kantelde mijn truck. In het donker hebben we eerst ervoor gezorgd dat Peter opnieuw over vierwielaandrijving kon beschikken zodat ik zijn truck kon gebruiken om de mijne terug op zijn wielen te trekken. Onderweg naar het bivak nam de wedstrijdleiding contact op en gidste ons via een weg naar het bivak. We zijn onmiddellijk aan het werk gegaan om de trucks rijklaar te krijgen voor de tweede rit. Het bericht dat ik niet mocht starten, kwam als een verrassing. Ik had de raadgevingen van de organisatie opgevolgd en plots mocht ik niet meer starten. Ik ga gebruik maken van de nieuwe regel en zal na de rustdag opnieuw starten.”

Peter Van Delm staat stil in de duinen en geeft op

Peter Van Delm, Kurt Keysers en Steven Vaesen (Ford) hebben tijdens de tweede Dakarrit moeten opgeven. Na 30 km kantelde de Belgische truck in de duinen. Van Delm krijgt zijn truck niet meer gestart. Teamgenoot Yves Rutten, die startverbod kreeg, is onderweg om een herstelling uit te voeren.

“Ik ben deze ochtend om 4u30 met mijn racetruck vertrokken naar het vorige bivak”, zegt Yves Rutten. “Omstreeks 9u lokale tijd hoop ik het bivak te bereiken om dan met enkele lokale bewoners de duinen in te trekken. Daar ga ik proberen de truck te herstellen om dan samen naar het bivak van vanavond in Arequipa te rijden. Peter kan de vrachtwagen niet starten. Ik heb de truck zelf gebouwd, ken die van binnen en van buiten en zal wel een oplossing vinden. De vraag is alleen hoeveel tijd het in beslag gaat nemen. Het wordt sowieso een heel lange dag, maar het is niet anders. Voor ons is dit nu al een heel zware Dakar maar je leert hier ook veel uit. Het is de bedoeling dat we samen na de rustdag opnieuw van start gaan.”