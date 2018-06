ASO bevestigt: "Dakar 2019 gaat door in Peru" Redactie

Bron: afp 0 Dakar Organisator ASO heeft alle twijfels weggenomen omtrent de Dakar 2019. De wedstrijd gaat gewoon door, van 6 tot 17 januari 2019. Eerder had de Peruviaanse regering laten weten dat een annulatie tot de mogelijkheden behoorde omdat het land in financieel zwaar weer verkeert.

"We gaan naar Lima... De Peruviaanse regering heeft de Dakar uitgeroepen tot een evenement van nationaal belang. We zien elkaar op 6 januari", postte ASO op haar Facebookpagina.

Op 20 juni liet de Peruviaanse premier Cesar Villanueva nog weten te twijfelen aan de editie van 2019 omwille van financiële problemen. De rally zal komend jaar voor het eerst plaatsvinden in één enkel land. Chili en Argentinië weigeren immers om etappes van de Dakar in 2019 te ontvangen. Ze halen daarvoor bezuinigingsmaatregelen aan. Bolivia kon dan weer geen akkoord vinden met ASO.

De Dakar-rally, ontstaan in 1978, werd in 2008 geannuleerd om veiligheidsredenen. Vervolgens werd beslist Afrika in te ruilen voor Zuid-Amerika. Een terugkeer naar Afrika in de nabije toekomst wordt door ASO niet uitgesloten.

