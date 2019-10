Alonso maakt zijn debuut in de Dakar Rally: “Hardste wedstrijd van de planeet” Redactie

24 oktober 2019

18u38 0 dakar rally Fernando Alonso maakt begin januari zijn debuut in de Dakar Rally. Dat heeft Toyota Gazoo Racing vandaag bevestigd in het Spaanse Salou. De Spanjaard krijgt zijn landgenoot Marc Coma, vijfvoudig Dakarwinnaar bij de motoren, naast zich. De rally start in Saudi-Arabië op 5 januari en eindigt op 17 januari.

Het nieuws zat er al een tijdje aan te komen, maar is nu officieel bevestigd. De tweevoudige Formule 1-kampioen en winnaar van de jongste twee edities van de 24 uren van Le Mans, legde de jongste maanden verschillende testsessies af in Zuid-Afrika bij Giniel de Villiers en reed al twee kleinere wedstrijden, de Liechtenstein 400 en de Cross Country in Marokko. Nu maakt de 38-jarige man uit Oviedo zich op voor de Dakar Rally. “Het programma van TGR charmeerde me al van in het begin: het WEC, Le Mans, en nu Dakar, de hardste wedstrijd van de planeet. Dit past perfect in mijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen”, zegt Alonso. “Ik leer nog iedere dag bij, als rijder maar ook als mens.”

Ya es oficial! Estaré en el próximo @dakar junto a @marc_coma y Toyota Gazoo Racing! Este es un reto apasionante! Vamos a por ello!✊️



So now it’s oficial! I will be on the next @dakar with the legend @marc_coma and Toyota Gazoo Racing! This is a big challenge! Let’s do it!✊️ pic.twitter.com/XlkF97Ohqg Fernando Alonso(@ alo_oficial) link

Hij krijgt Marc Coma naast zich, zoals al het hele seizoen. “Hij is de beste co-rijder die ik ken. Hij is ook de enige die ik ken”, grapt Alonso. Coma won vijf keer bij de motoren. “Ook voor mij is dit een grote uitdaging, maar ik ben trots op de grote stappen vooruit die we al gezet hebben”, aldus Coma.

Ook Colsoul in team

Toyota die de Hilux in stelling brengt, pakt uit met een vierkoppig “dreamteam”. Nasser Al-Attiyah gaat straks op zoek naar een vierde zege na zijn winst van vorig jaar. “Ik ken de wegen daar goed. Het is toch bijzonder dat de Dakar naar mijn regio komt”, aldus de Qatarees. Met Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers heeft Toyota nog een eindlaureaat in de rangen. De vierde rijder is de Nederlander Bernhard ten Brinke. Hij wordt bijgestaan door de Belg Tom Colsoul, de kampioen Cross Country van 2018. “Ik mis nog één iets op mijn schap. Daar moet Bernhard voor zorgen.”