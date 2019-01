Alles wat u moet weten over de Dakar Rally 2019: “Het is mogelijk de laatste in Zuid-Amerika, maar het wordt wel een open wedstrijd” JCA/DMM

07 januari 2019

11u38 0 Dakar Vandaag start de monsterrally Dakar en dat voor de elfde maal op Zuid-Amerikaanse bodem. Een van de kandidaten op een podiumplaats is de Landenaar Tom Colsoul, recent winnaar van de wereldtitel in de FIA Cross-Country Rally Cup aan de zijde van de Pool Jakub Przygonski in een MINI John Works Cooper.

Naar goede gewoonte is de Dakar Rally de eerste echt grote afspraak op de autosportkalender. Maar de levensvatbaarheid van de Dakar in Zuid-Amerika is stilaan aan het opraken: “Klopt, de wedstrijd is dit jaar korter dan gewoonlijk, amper tien dagen en telt maar negen ritten, allemaal in één land, Peru”, legt Tom Colsoul uit. “Dat kan de organisator ASO - ook het bedrijf achter de Tour de France - zich geen twee seizoenen op rij permitteren. Voor volgend seizoen zou de Dakar wel eens richting het zuiden van Afrika of het Midden-Oosten kunnen verhuizen. Het noorden van Afrika en de Sahellanden, waar het ooit begon, dat mag je vergeten, daar gaan we nooit nog naartoe.”

Volgens Tom Colsoul heeft dat alles wel geen impact op het sportieve verloop van de wedstrijd zelf, “die wel eens de moeilijkste van alle edities in Zuid-Amerika kan worden. Het worden bijna tien dagen lang zand en duinen, wat erg zwaar is voor de deelnemers en tegelijkertijd de spankracht verhoogt. Dit wordt een onvoorspelbare en open editie, met misschien wel tien kandidaat winnaars. Vergeet niet dat oud winnaars als Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz en Nasser Al-Attiyah aan de start verschijnen, naast Sébastien Loeb. Maar ook zij gaan moeten afrekenen met de duinen. Je kan in die duinen op één dag alles verliezen en je vastrijden, betekent meteen één of twee uur verlies. De rol van de rijder en de corijder is dan ook ongeveer 50-50.”

Colsoul won afgelopen jaar als eerste Belg ooit de wereldtitel FIA Cross-Country, het WK voor de marathonrally’s, genre Dakar, al behoort de grootste van de offroad wedstrijden niet tot het WK. “Dat is in eigen land misschien wel wat onopgemerkt voorbij gegaan, maar ik ben er erg trots op. Het zijn allemaal uitdagende wedstrijden, met een sterk deelnemersveld en ik heb het gedaan met een rijder die drie jaar geleden nog nergens stond in dit soort wedstrijden. Dat Jakub zo gegroeid is, mag ik deels op mijn rekening schrijven. We gaan in de Dakar daarom ook voor een beter resultaat dan vorig seizoen, toen we vijfde werden. Ons voorbije seizoen maakt ook dat we erg goed voorbereid zijn en we dromen zeker hardop van een podium. Overigens zal het WK de komende jaren nog groeien en dat niet in het minst door het goede werk van onze landgenoot Yves Matton, hoofd van de commissie ‘rally’ binnen de FIA. Onze wedstrijden hebben een enorm potentieel.”

De rallyraid Dakar blijft ook één van de gevaarlijkste autosportevenementen in de wereld: “Het gevaar is er nog steeds, want het gaat steeds sneller, maar in vergelijking met de Afrikaanse periode is de veiligheid wel een stuk verbeterd. De organisatie weet meteen als er iets mis is en komt razendsnel tussenbeide.”

De Belgen: zorgenom verloren geraakte sleutel

Bij de wagens is er Tom Colsoul, die een team vormt met de Pool Jakub Przgyonski (MINI John Cooper Works). Luikenaar Fabian Lurquin komt voor het eerst sinds 2014 nog eens aan de start van de Dakar, met de Fransman Mathieu Serradori (Buggy). Stéphane Prévot start eveneens met een Fransman, maar begint met stevige kopzorgen aan de Dakar. “Een van de twee chauffeurs van onze assistentietrucks is zijn sleutel verloren waardoor we meer dan waarschijnlijk nog voor de start van de rally een assistentietruck kwijt zullen zijn”, verklaarde Prévot, navigator van Philippe Gache (Buggy SMG).

“We zoeken nog naar een oplossing via een plaatselijke Mercedes-garage”, vervolgde Prévot. “Een andere mogelijkheid is dat we een sleutel vanuit Frankrijk laten overvliegen. In dat geval moeten we het drie dagen zonder assistentietruck stellen. Het probleem is dat we met een assistentietruck te weinig banden en wisselstukken hebben om twee wagens te bedienen. Het is een catastrofe. Ik hoop dat er alsnog een oplossing uit de bus komt.”

Bij de wagens namen de afgelopen jaren alleen Belgische navigators deel. Dit jaar komt daar verandering in. Voor het eerst sinds 2015 komt er ook een Belgische rijder aan de start. Henrard Racing zet twee wagens in. De eerste voor Stéphane Henrard (Dunbee-Henrard Racing).

Bij de vrachtwagens is Peter Willemsen de enige Belg die een zitje in een topteam heeft kunnen bemachtigen. Willemsen vormt een team met de Nederlanders Ton Van Genugten en Bernard Der Kinderen op een Iveco van Team De Rooy. Bedrijfsleider Peter Van Delm gaat van start met Kurt Keysers en Steven Vaesen (Ford). Samen met zijn goede vriend Yves Rutten hebben ze drie jaar geleden een dossier ingediend bij Ford om een truck voor de Dakar te bouwen. De vrachtwagens debuteren in de Dakar 2019. Debutant Yves Rutten krijgt Franco Christophe en Peter Convents naast hem in de vrachtwagen. De vierde Belgische truck is die van Dave Berghmans. De Limburger gaat het avontuur aan samen met Bob Geens en Colin Damien. Ze besturen een Iveco en maken deel uit van het Belgische Overdrive Racing waarvoor ze als snelle assistentie op de piste zullen fungeren. Dakar-habitués zoals Dave Ingels, Steven Rotsaert, Jan Van der Vaet en Serge Bruynkens passen voor de Dakar 2019.

Er zijn geen Belgen bij de motoren en de quads.

Een overzicht van de Belgische deelnemers aan de Dakar 2019 per categorie en startnummer:

Wagens:

303. Jakub Przygonski (Pol) - Tom Colsoul (MINI John Cooper Works)

320. Mathieu Serradori (Fra) - Fabian Lurquin (Buggy)

326. Philippe Gache (Fra) - Stéphane Prévot (Buggy)

348. Claude Fournier (Fra) - Charly Gotlib (Can-Am)

353. Stéphane Henrard - Gatien Du Bois (Henrard Racing)

424. Philippe Lambilliotte - Maxime Lambilliotte (Henrard Racing)

Vrachtwagens:

509. Ton Vangenugten (Ned) - Bernard Der Kinderen (Ned) - Peter Willemsen (Iveco)

523. Peter Van Delm - Kurt Keysers - Steven Vaesen (Ford)

530. Yves Rutten - Christophe Franco - Peter Convents (Ford)

534. Dave Berghmans - Bob Geens - Damien Colin (Iveco)