Alles wat u moet weten over Dakar 2018: "Het is een droomparcours"

17u05

Bron: Belga 0 AFP Dakar Vanmiddag is in Parijs onder ruime belangstelling van pers en deelnemers de 40ste editie van de Dakar Rally voorgesteld. De moeder aller rallyraids wordt in 2018 voor de tiende keer in Zuid-Amerika georganiseerd en doet drie landen aan: Peru, Bolivië en Argentinië. De Dakar 2018 start op 6 januari in Lima om ruim 9.000 km verderop te eindigen in Cordoba.

"525 deelnemers uit 54 verschillende landen zullen zich van 3 tot 5 januari aanmelden voor de technische controles", aldus Etienne Lavigne, directeur van de Dakar. "In totaal zijn er 337 voertuigen ingeschreven waaronder 190 motoren/quads, 105 wagens en 42 trucks. De Dakar wordt voor de tiende keer in Zuid-Amerika georganiseerd. Argentinië speelt een belangrijke rol in dit verhaal want dit land was er altijd bij. Waar ter wereld de Dakar ook georganiseerd wordt, het is en blijft één groot avontuur."

70 deelnemers worden aanzien als Dakarlegende. Zo'n legende heeft meer dan tien Dakars op de teller. Onder hen de Belgen Charly Gotlib (29 deelnames) en Tom Colsoul (13 deelnames). 78 deelnemers nemen voor het eerst deel. Een van hen is de Amerikaan Bruce Menzies, die van start gaat met de nagelnieuwe MINI John Coopers Works Buggy.

Pittig parcours voor jubileumeditie

De eerste vijf dagen worden zeer zwaar in het mulle Peruviaanse zand. Maar ook de slotweek heeft enkele pittige ritten in petto.

"Het is een droomparcours. Niet alleen voor ons als organisatoren, maar ook voor de deelnemers en fans", aldus Marc Coma, verantwoordelijke voor het parcours van de Dakar. "De allereerste rit is een interessant aperitiefje. De rit Lima-Pisco is slechts 31 km lang, maar biedt meteen al de eerste uitdagingen. Voor het eerst in jaren krijgen we een zanderige aanloop en zand wordt de rode draad in de eerste week."

"De vierde en vijfde rit worden zeer interessant. In rit 4 moeten de deelnemers 100 km duinen overwinnen. De vijfde rit wordt volgens mij de grootste uitdaging van de eerste week", vervolgt Coma. "Vorig jaar legden wij veel nadruk op navigatie. Dat zal dit jaar niet anders zijn. De rustdag wordt opnieuw georganiseerd in La Paz. Na de rustdag is er een marathonetappe. Het eerst deel van de marathonetappe wordt een lange dag met in totaal 726 km, verbinding en klassementsrit. Het tweede deel van de marathonetappe wordt een kuitenbijter van 498 km, meteen de langste klassementsrit uit deze Dakar. Deze ritten worden gereden op grote hoogte, meer dan 4000 m, en ook dat zal zijn invloed hebben."

"Wie denkt dat de Dakar na de marathon etappes voorbij is, die is eraan voor de moeite", gaat Coma verder. "De tiende rit is er eentje vol duinen en kamelengras gekruid met moeilijke navigatie. En dan heb ik het nog niet gehad over de hoge duinen van Fiambala die er in de elfde rit aankomen. De rit naar Chilecito wordt de warmste van de Dakar met temperaturen die kunnen oplopen tot 50 graden Celsius. De Dakar eindigt met een klassementsrit van 120 km. De rijders moeten de laatste bergwegen trotseren en 30 rivieren trotseren vooraleer ze richting Cordoba en het eindpodium mogen."

AFP

Parcours

Rittenschema van de Dakar 2018, van 6 tot 20 januari in Peru, Bolivië en Argentinië:

. Auto's

06/01, 1e rit: Lima (Per) - Pisco (Per), 272 km (waarvan 31 tegen tijd)

07/01, 2e : Pisco - Pisco, 278 km (267)

08/01, 3e : Pisco - San Juan de Marcona (Per), 502 km (295)

09/01, 4e : San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 444 km (330)

10/01, 5e : San Juan de Marcona - Arequipa (Per), 932 km (267)

11/01, 6e : Arequipa - La Paz (Bol), 758 km (313)

12/01 : rustdag in La Paz

13/01, 7e : La Paz - Uyuni (Bol), 726 km (425)

14/01, 8e : Uyuni - Tupiza (Bol), 584 km (498)

15/01, 9e : Tupiza - Salta (Arg), 754 km (242)

16/01, 10e : Salta - Belen (Arg), 795 km (372)

17/01, 11e : Belen - Fiambala/Chilecito (Arg), 746 km (280)

18/01, 12e : Fiambala/Chilecito - San Juan (Arg), 791 km (522)

19/01, 13e : San Juan - Cordoba (Arg), 927 km (368)

20/01, 14e : Cordoba - Cordoba, 284 km (119)

Totaal: 8.793 km (4.329)

. Motoren/Quads

06/01, 1e rit : Lima (Per) - Pisco (Per), 272 km (waarvan 31 tegen tijd)

07/01, 2e : Pisco - Pisco, 278 km (267)

08/01, 3e : Pisco - San Juan de Marcona (Per), 501 km (295)

09/01, 4e : San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 444 km (330)

10/01, 5e : San Juan de Marcona - Arequipa (Per), 770 km (264)

11/01, 6e : Arequipa - La Paz (Bol), 758 km (313)

12/01: rustdag in La Paz

13/01, 7e : La Paz - Uyuni (Bol), 726 km (425)

14/01, 8e : Uyuni - Tupiza (Bol), 584 km (498)

15/01, 9e : Tupiza - Salta (Arg), 754 km (242)

16/01, 10e : Salta - Belen (Arg), 795 km (372)

17/01, 11e : Belen - Fiambala/Chilecito (Arg), 484 km (280)

18/01, 12e : Fiambala/Chilecito - San Juan (Arg), 722 km (375)

19/01, 13e : San Juan - Cordoba (Arg), 904 km (423)

20/01, 14e : Cordoba - Cordoba, 284 km (119)

Totaal: 8.276 km (4.234)

. Vrachtwagens

06/01, 1e rit: Lima (Per) - Pisco (Per), 272 km (waarvan 31 tegen tijd)

07/01, 2e : Pisco - Pisco, 278 km (267)

08/01, 3e : Pisco - San Juan de Marcona (Per), 502 km (295)

09/01, 4e : San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 444 km (330)

10/01, 5e : San Juan de Marcona - Arequipa (Per), 932 km (267)

11/01, 6e : Arequipa - La Paz (Bol), 758 km (313)

12/01 : rustdag in La Paz

13/01, 7e : La Paz - Uyuni (Bol), 669 km (368)

14/01, 8e : Uyuni - Tupiza (Bol), 558 km (380)

15/01, 9e : Tupiza - Salta (Arg), 754 km (242)

16/01, 10e : Salta - Belen (Arg), 795 km (372)

17/01, 11e : Belen - Fiambala/Chilecito (Arg), 746 km (280)

18/01, 12e : Fiambala/Chilecito - San Juan (Arg), 791 km (522)

19/01, 13e : San Juan - Cordoba (Arg), 927 km (368)

20/01, 14e : Cordoba - Cordoba, 284 km (119)

Totaal: 8.710 km (4.154)

AFP

Slechts elf Belgen aan de start

Amper elf Belgen gaan op 6 januari in Lima van start in de jubileumversie van de Dakar. Dat is een absoluut dieptepunt. Bij de motorrijders start één Belg, bij de wagens zijn er twee Belgische navigators. De acht andere Belgen werken de monsterrally in een vrachtwagen af.

In totaal zijn er voor de 40ste Dakar 337 voertuigen ingeschreven: 190 motoren/quads, 105 wagens en 42 trucks. Jeroen Ramon (#120/Yamaha) is de enige Belgische motorrijder. Bij de wagens vormt Tom Colsoul een team met de Pool Jakub Przygonski (#312/MINI John Cooper Works) en is de ervaren François-Xavier Béguin co-piloot van de Fransman Patrick Sireyol (#329/Buggy).

Zoals dat de laatste jaren het geval is zijn de meeste Belgen terug te vinden bij de vrachtwagens. Serge Bruynkens is opnieuw gekoppeld aan de Kazach Arthur Ardavichus en de Nederlander Michel Huisman (#508/Iveco). Na een sabbatjaar staat Peter Willemsen terug aan de start. Hij vormt team met de Nederlanders Ton van Genugten en Bernard der Kinderen (#509/Iveco).

Het Belgische RTS Racing komt met twee vrachtwagens aan de start. De 514 is met Steven Rotsaert, Charly Gotlib en Jan Van Der Vaet volledig Belgisch. (#514/MAN). De tweede vrachtwagen van het team wordt bemand door de Belgen Dave Ingels en Kurt Keysers en de Pool Michal Wrzos (#523/MAN). Dave Berghmans is in het gezelschap van de Fransen Sylvain Besnard en Sylvain Laliche (#537/Mercedes).

Colsoul: "Openingsweek wordt zwaar maar plezant"

Tom Colsoul merkte niet al te veel verrassingen op bij de voorstelling van het Dakarparcours 2018. Sinds vorig jaar ligt de nadruk meer op navigatie en dat is een voordeel voor de ervaren Colsoul.

"Het parcours is grotendeels wat ik ervan verwacht had. We gaan enkele vertrouwde dingen terugzien", zegt Tom Colsoul na de voorstelling in Parijs. "De eerste dagen worden de interessantste en plezantste dagen. Het zand in Peru is zeer mul. Daar wordt de Dakar volgens mij beslist. Nadien krijgen we enkele lange etappes. Er is niet zoveel verschil met de andere jaren behalve dan dat het begin zeer zwaar zal zijn en dat er, in tegenstelling tot vorige edities, meer duinen en zand zullen zijn."

"Marc Coma (parcoursbouwer) vertelde dat de vierde en vijfde rit pittig zullen zijn maar volgens mijn informatie wordt vooral de tweede rit een zeer moeilijke", vervolgt Colsoul. "In die rit starten de motoren na de wagens en moet je als wagen een spoor trekken. Nadien wordt het ook uitkijken naar de achtste rit, deel 2 van de marathonetappe en de tiende rit waar we een ruw terrein en veel kamelengras voor de wielen geschoven krijgen. Net als vorig jaar is er veel navigatie en dat vind ik fijn. De organisatie probeert ons daarmee wat ongerust te maken maar het is simpel: links is links en rechts is ook in de Dakar rechts. Voor een echte Dakar moeten we een paar duizend kilometer verder reizen. Afrika en Zuid-Amerika kan je niet met elkaar vergelijken. Maar het wordt plezant. Ik kijk ernaar uit."

belga Tom Colsoul.

Overdrive Racing brengt tien wagens aan de start

Het Belgische Overdrive Racing met als teammanager Jean-Marc Fortin brengt tien wagens aan de start van de 40ste Dakar. Daarbij tweevoudig winnaar en één van de topfavorieten voor de eindzege, Nasser Al-Attiyah.

"Voor het eerst in jaren gaan we nog eens een echte Dakar krijgen", laat Jean-Marc Fortin in Parijs optekenen. "Dit wordt een heel moeilijke editie. De laatste keer dat ik als navigator deelnam aan de Dakar was in 2012. Ook toen werd er vanuit Peru gestart. Ik weet dus wat er op de deelnemers afkomt. De duinen zijn zeer moeilijk, net als de vijf eerste dagen. Ik denk dat de tijdverschillen na vijf ritten aanzienlijk zullen zijn. Nadien moeten we enkele dagen afrekenen met de grote hoogte en de ijle lucht om dan terug af te dalen richting Argentinië waar we nog eens twee zware ritten voor de wielen geschoven krijgen met onder andere de verschrikkelijke duinen van Fiambala. Het wordt dus een heel moeilijke Dakar."

Nasser Al-Attiyah mikt op derde eindzege Dakar

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) leeft vol vertrouwen toe naar de 40ste editie van de Dakar. De Qatarees won de Dakar Rally in 2011 en 2015. Vorig jaar moest hij al in de derde rit de handdoek werpen op een moment dat hij aan de leiding reed. Nasser Al-Attiyah rijdt met een Toyota Hilux uit de ateliers van het Belgische Overdrive Racing van Jean-Marc Fortin.

"Ik heb genoten van de presentatie. De meeste rijders en teams zijn aanwezig. Dit is de start van de Dakar 2018", zegt Nasser Al-Attiyah woensdag in Parijs. "Ik ben helemaal klaar voor de Dakar 2018. Het wordt interessant om vanuit Lima te starten waar we vrijwel meteen de duinen intrekken. Het wordt geen makkelijke Dakar maar mijn ambitie is duidelijk. Ik ga voluit voor de eindzege."

"We starten met een nieuwe Toyota Hilux die we uitgebreid getest hebben. Ik ben heel tevreden over het werk van Overdrive Racing. Met deze wagen kunnen we meestrijden voor de eindzege. De sleutel om deze Dakar te winnen, ligt in het begin van de wedstrijd. De vijf ritten in Peru zullen bepalend zijn. Het komt erop aan een goede strategie te hebben en het slim aan te pakken. Het wordt sowieso moeilijk voor iedereen, zelfs voor mij ondanks mijn ervaring in de duinen. We gaan ons best doen en proberen om in de eerste vijf dagen een kloof te slaan."

AFP Nasser Al-Attiyah in 2011.

