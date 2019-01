Al-Attiyah wint vierde Dakar-etappe bij wagens en vergroot voorsprong, Brabec slaat dubbelslag bij motoren XC

10 januari 2019

21u06

Bron: Belga 0 Dakar Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) heeft in Peru de vierde etappe van de Dakar 2019 bij de wagens gewonnen. Voor de Qatarees is het de tweede zege in deze editie. Al-Attiyah had een voorsprong van 1:52 op eerste achtervolger en ritwinnaar van woensdag Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy). Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) werden derde. In de stand vergroot Al-Attiyah zijn voorsprong op eerste achtervolger Peterhansel tot 8:55.

300 van de in totaal 334 gestarte voertuigen begonnen aan het eerste deel van de marathonetappe: 123 motoren, 23 quads, 89 wagens, 29 side by sides en 36 trucks.

Het werd opnieuw een dag met twee gezichten voor het Belgische Overdrive Racing. Voor Nasser Al-Attiyah was er opnieuw geen vuiltje aan de lucht. De Qatarees nam vanaf het tweede waypoint de leiding over van Peterhansel en behield die tot de finish. Alleen slaagde hij er niet echt in om helemaal afstand te nemen van de Fransman, die in de stand volgt op 8:55. Minder goed verging het de Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota Overdrive Racing). Na 63 km stopte hij omwille van technische problemen. Teamgenoot Giniel de Villiers (Toyota Overdrive Racing) hield halt bij de Nederlander, om na een uur verder te rijden. Intussen is Ten Brinke opnieuw aan het rijden, maar hij verloor ruim twee en een half uur. Een goed klassement zal niet voor dit jaar zijn.

Jakub Przygonski en Tom Colsoul reden de derde tijd en schuiven in de stand op naar de vierde plaats. De wagens, vrachtwagens en side by sides bivakkeren vanavond in Tacna. Omdat dit een marathonetappe is, mogen alleen de rijders aan hun voertuig sleutelen en is er geen assistentie van buitenaf toegestaan.

Brabec slaat dubbelslag bij motoren

Ricky Brabec (Honda) heeft in Peru de vierde rit in de Dakar voor motorrijders gewonnen. De Amerikaan wordt meteen ook de nieuwe leider. Brabec was 6:19 sneller dan de Oostenrijker Matthias Walkner (KTM). Toby Price (KTM) eindigde als derde op 7:07 van Brabec. Pablo Quintanilla (Husqvarna) is de verliezer van de dag. De Chileen verloor behalve 20 minuten ook de leidersplaats. Quintanilla is nu tweede op 2:19 van Brabec.

Het eerste deel van de marathonetappe bij de motoren kende een rustig verloop. De deelnemers kregen eerst een verbindingsrit van 85 km voor de wielen geschoven, gevolgd door een klassementsrit in twee delen: een rit van 205 km gevolgd door een verbindingsrit van 54 km, waarna het tweede deel van 146 km werd afgewerkt.

De ene dag is de andere niet in deze Dakar. Het werd de voorbije dagen al vaker bewezen in vrijwel alle categorieën. Zo verloor Ricky Brabec woensdag bijna 20 minuten op ritwinnaar Xavier de Soultrait (Yamaha). Vandaag kende de 27-jarige Amerikaan een uitstekende dag, hij won de rit en is de nieuwe leider. Quintanilla en De Soultrait maakten het omgekeerde mee, zij kwamen van de hemel in de hel. Quintanilla verloor 20:21 ten opzichte van Brabec, de Franse ritwinnaar van woensdag zelfs 23:10. In de stand volgt Quintanilla op korte afstand van Brabec. Het verschil tussen beide motorrijders bedraagt 2:19.

Vrijdag volgt het tweede deel van de marathonetappe. De vijfde rit gaat over een afstand van 776 km, waarvan 345 km tegen de klok. Eens aangekomen in Arequipa kunnen de rijders genieten van de rustdag.