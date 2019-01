Al-Attiyah triomfeert voor derde keer in Dakar, eerste eindzege ooit voor Belgisch team LPB

17 januari 2019

17u07

Bron: anp/belga 0 Dakar De Qatarees Nasser Al-Attiyah (48) heeft de eindzege in de 41ste Dakar bij de wagens op zak gestoken. Al-Attiyah triomfeerde in een Toyota van het Overdrive Racing-team van Jean-Marc Fortin en bezorgde Toyota zo de eerste eindzege. Het is ook de eerste keer dat een Belgisch team de Dakar wint.

In de slotetappe, over 112 km van Pisco naar de Peruaanse hoofdstad Lima, deed Al-Attiyah het rustig aan en finishte hij buiten de top tien, op 9'01" van de Spaanse ritwinnaar Carlos Sainz (Mini), de eindwinnaar van vorig jaar. In de eindstand heeft Al-Attiyah 46'42" voor op de Spanjaard Nani Roma (Mini) en 1u54'18" op de Fransman Sébastien Loeb (Peugeot). Voor Al-Attiyah, als kleiduifschutter ook op de Olympische Spelen succesvol (brons in 2012), is het de derde eindzege. In 2010 won hij in een Volkswagen, in 2015 in een Mini.

De Australiër Toby Price won de Dakar bij de motoren. De 31-jarige rijder uit het fabrieksteam van KTM was de snelste in de slotetappe. Ondanks een pijnlijke pols waarmee Price de hele rally reed, weerstond hij de aanvallen van zijn overgebleven rivalen. Voor Price is het zijn tweede eindzege in de beruchte woestijnrally. Hij won voor het eerst in 2016. De Australiër kwam in deze Dakar geleidelijk opzetten en veroverde pas na de achtste etappe de leiding in het algemeen klassement. De zege in de slotrit was ook zijn enige dagsucces.