Al-Attiyah pakt zege in 12de rit, Sainz blijft leider in Dakar LPB

18 januari 2018

20u27

Bron: Belga 0 Dakar De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft in Argentinië de twaalfde rit in de Dakar bij de wagens op zijn naam geschreven. De Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot), die negende werd, blijft leider maar ziet de concurrentie een beetje dichterbij komen.

Al-Attiyah, die rijdt voor het Belgische Overdrive, boekte zijn derde ritzege in deze editie door de 523 km tegen de klok tussen Fiambalá en San Juan af te leggen in 5u49'57". De Fransman Stéphane Peterhansel (Peugeot) werd tweede op 2'03". De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota) vervolledigde het podium op 4'33".

Sainz kwam meer dan zestien minuten na Peterhansel over de meet. In de stand heeft de Spanjaard nog een comfortabele voorsprong van 44'41" op de Fransman, twee dagen voor de aankomst in Cordoba.

Tom Colsoul finishte als copiloot van de Pool Jakub Przygonski (Mini) op 14'51" van Al-Attiyah, goed voor de achtste plaats. In de stand zijn ze zesde op 2u51'02".

Vrijdag staat de dertiende rit op het programma. Dan krijgen de piloten een rit van 929 km (waarvan 369 km tegen de klok) voorgeschoteld tussen San Juan en Cordoba. Zaterdag volgt de slotetappe van 166 km, waarvan 120 km gechronometreerd, met start en aankomst in Cordoba.

De twaalfde rit voor motors en quads ging niet door. Door de slechte weersomstandigheden konden de organisatoren de veiligheid van de piloten niet garanderen. Ook de dertiende rit wordt vrijdag door de slechte weersomstandigheden in de regio ingekort. De chronorit werd ingekort tot 369 km, in plaats van de aanvankelijk voorziene 423 km.