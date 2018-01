Al-Attiyah en Ten Brinke bezorgen Overdrive droomstart in Dakar, landgenoot Colsoul start rustig LPB

Bron: Belga 0 Photo News Nasser Al-Attiyah (rechts) en co-piloot Matthieu Baumel wonnen de eerste klassementsrit. Dakar 523 avonturiers verdeeld over 335 voertuigen zijn vandaag in Lima van start gegaan in de 40ste Dakar. 139 motorrijders, 49 quads, 103 wagens en 44 trucks reden over het startpodium.

Bij de wagens was Nasser Al-Attiyah (Toyota) uitstekend gestart. De Qatarees won de eerste klassementsrit. Tweevoudig winnaar Al-Attiyah was 25 seconden sneller dan zijn teamgenoot Bernhard Ten Brinke (Toyota). Met Giniel De Villiers (Toyota) op de 6de en Lucio Alvarez (Toyota) op de 7de plaats heeft Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive Racing, vier wagens in de top 10.

"Dit is een mooi resultaat, maar laat ons rustig blijven. Dit was slechts een rit van 31 km, maar we staan er meteen", aldus Fortin. "Op vlak van navigatie was het best pittig, want Sébastien Loeb reed verloren en verliest toch al wat tijd. Het belangrijkste voor ons is dat de wagen in de duinen competitief was. Bernhard Ten Brinke deed het uitstekend met zijn tweede plaats. Zondag begint de Dakar echt en het wordt een speciale dag. Een rit van 267 km met enkel duinen en met de wagens die voor de motoren starten. Nasser vertrekt om 6 uur als eerste richting woestijn. Hij heeft dat al eerder gedaan, maar het is toch altijd een beetje spannend. We zien wel wat het wordt. Hoe dan ook hebben we zondagavond, na afloop van de eerste grote afspraak van deze Dakar, toch al min of meer een beeld over de waardeverhoudingen bij de teams."

Colsoul doet het rustig aan in eerste etappe

Jakub Przygonski (MINI John Coopers Works) en Tom Colsoul zijn met een 9de tijd aan de Dakar begonnen. Het duo nam geen enkel risico op de openingsdag.

"Het was een korte maar ook meteen een verraderlijke rit met toch al wat navigatie en snelle stukken" liet Colsoul na afloop optekenen. "Net voor een waypoint liepen de sporen fel naar rechts. Wij hebben geen problemen gehad maar dat kan niet iedereen zeggen. Zondag mogen wij als 9de de baan op. Dat is een ideale startpositie omdat we toch al wat sporen zien en vooral omdat de motoren na ons starten. Morgen is het de hele dag zand, zand en nog eens zand. Ik ben er dol op."

REUTERS Tom Colsoul en Jakub Przygonski.

Moeizame start voor Jeroen Ramon

Jeroen Ramon (Yamaha) is moeizaam aan zijn Dakar begonnen. De enige Belgische motorrijder verloor op een klassementsrit van amper 31 km meer dan een uur. Het tijdverlies is grotendeels te verklaren door het gebrek aan PK's. In het klassement staat de West-Vlaming 136e en laatste.

"Het was een moeilijke en zeer pittige eerste rit", aldus Ramon. "Ik beschik slechts over een 250 cc motor en dat is eigenlijk te weinig om de duinen te kunnen bedwingen. Ik zit er eigenlijk een beetje mee in voor morgen. We rijden dan een rondje. Mocht het echt niet lukken dan keer ik terug. Ik ga vertrekken en kijken hoe ver ik geraak. Vandaag heb ik toch al wat energie verloren omdat ik enkele keren mijn motor heb moeten duwen. Ik werd er heel even moedeloos van. We zijn nu een paar uur later en het komt wel goed. Ik ben nog aan de motor aan het sleutelen want we hebben een probleem met de batterij maar ook dat komt wel goed. Morgen gaan we opnieuw van start en dan zien we wel. Komt wel goed."

BELGAONTHESPOT Jeroen Ramon.