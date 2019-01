41ste Dakar start komende zondag, voor de allereerste keer in één enkel land LPB

03 januari 2019

13u02 0 Dakar Met een podiumceremonie in het Peruviaanse Lima start zondag de 41ste editie van de Dakar. Het wordt een speciale editie, want voor het eerst in het bestaan van de woestijnrally wordt de wedstrijd in één enkel land georganiseerd.

Organisator ASO kwam niet tot een akkoord met Chili, Argentinië en Bolivië en ziet zich dus genoodzaakt om de rally in één land te organiseren. Zeventig procent van het parcours bestaat uit zand en duinen. De Dakar start op 6 januari in Lima om er elf dagen later op 17 januari te eindigen. Vandaag al halen de rijders en hun teams hun voertuigen af en brengen ze naar het assistentiepark in Lima, waar ze de volgende dagen een technische keuring zullen ondergaan. Een eerste technische keuring gebeurde enkele weken geleden bij het inschepen in Le Havre.

De meeste teams zijn onderweg of zijn reeds aangekomen in Lima. Bij de motoren zijn 138 deelnemers ingeschreven. Dit jaar staat er geen enkele Belgische motorrijder aan de start. De competitie bij de motorrijders is de laatste jaren een open strijd geworden. De winnaars van de drie voorbije edities komen aan de start: Toby Price (2016), Sam Sunderland (2017) en Matthias Walkner (2018). KTM beheerst sinds 2001 de competitie bij de motoren. De laatste niet KTM'er die de Dakar won, was de Fransman Richard Sainct. In 2000 haalde hij het met een BMW.

Bij de wagens komen er acht Belgen aan de start: vier navigators en vier piloten verdeeld over twee wagens. Het is uitkijken naar de prestaties van Tom Colsoul aan de zijde van de Pool Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works). Het duo is een belangrijke outsider voor het podium. De strijd voor de zege lijkt te gaan tussen de drie fabrieksrijders van Toyota Gazoo Racing. Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers en Bernhard Ten Brinke komen aan de start met een Toyota van het Belgische Overdrive Racing. Het team van Jean-Marc Fortin zet in totaal elf wagens in en trekt met 102 mensen naar Lima. Concurrentie is er van de voormalige Peugeot-fabrieksrijders Stéphane Peterhansel, Cyril Despres en de winnaar van vorig jaar, Carlos Sainz. Zij starten met een tweewiel aangedreven MINI John Cooper Buggy. ‘Monsieur Dakar’ Peterhansel won de rally al dertien keer en is ook nu de grote favoriet. Vraag is wat zijn landgenoot Sébastien Loeb zal doen. Hij start met een ex-fabriekswagen, een Peugeot 3008 DKR.

De meeste Belgen, tien in totaal verdeeld over vier trucks, vinden we bij de vrachtwagens. Peter Willemsen jaagt met Ton Van Genugten (Iveco) op een podiumplaats. Hij maakt deel uit van Team De Rooy waar Gerard De Rooy (Iveco) na een jaar afwezigheid opnieuw aan de start komt. Concurrentie komt er zoals gebruikelijk uit het kamp van het Russische Kamaz.