X-Raid stelt nieuwe wagen voor, Colsoul mikt zo hoog mogelijk Redactie

23u07

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT Dakar Het X-Raid team hield vanavond in aanloop naar de Dakar 2018 troepenschouw in de MINI store in Parijs. Nani Roma, Mikko Hirvonen en Bruce Menzies starten op 6 januari met de nagelnieuwe MINI John Cooper Works Buggy. Jakub Przygonski en Tom Colsoul starten met de vierwiel aangedreven MINI John Coopers Works, die een stevige upgrade heeft gekregen. Tom Colsoul spreekt zich niet uit over een welbepaalde plaats. Hij wil zo hoog mogelijk eindigen.

Op de vooravond van de officiële persvoorstelling van de Dakar riep het X-Raid team vanavond de pers bijeen. De veertigste Dakar, de tiende in Zuid-Amerika, start op 6 januari in Peru. Via Bolivië gaat het naar Argentinië, waar de Dakar op 20 januari finisht. "De organisatoren hebben voor een atypische start gekozen" zegt Tom Colsoul. "Ze beginnen met het moeilijkste deel van de Dakar. Dat is een risico want in de eerste dagen gaat er een eerste schifting doorgevoerd worden. Ook vooraan bij de toppers. Iedereen is zo nerveus om eindelijk te starten, waardoor je soms voor een verrassing komt te staan. Woensdag kennen we meer details over het parkoers maar in tegenstelling tot vorig jaar is er meer zand en zijn er meer duinen en daar hou ik wel van."

Colsoul begint aan zijn dertiende Dakar. "In 2012 won ik de Dakar bij de trucks. In januari begin ik aan mijn vierde Dakar bij de wagens. Vorig jaar eindigden Jakub en ik op de zevende plaats in wat onze eerste Dakar samen was. Dit jaar hebben we meer wedstrijden afgewerkt dan gepland. De reden was simpel. De resultaten waren uitstekend. We wonnen één wedstrijd en in de eindstand van de Wereldbeker eindigden we op een onverhoopte tweede plaats. Vaak waren wij het enige duo dat het Nasser Al-Attiyah een beetje moeilijk kon maken. De evolutie die Jakub dit jaar gemaakt heeft is indrukwekkend. Vandaar dat ik durf te stellen dat we beter voorbereid aan de start komen en dat we tot meer in staat moeten zijn. Er is meer mogelijk. Rest de vraag of er meer gaat uitkomen. Ik zou zo graag zeggen dat we voor de top vijf gaan, maar voor je het weet val je op je bakkes en kan je je boeltje pakken. De Dakar is een groot onvoorspelbaar circus, waarin wij zo hoog mogelijk willen eindigen."

De MINI John Coopers Works heeft in de zomer een serieuze evolutie ondergaan. "Het verschil is bijzonder groot. Dit moet ons in staat stellen om in het zog van de toppers te blijven" aldus Colsoul die enkele kilootjes lichter staat. "Zes om precies te zijn en ik wil er nog zes kwijtspelen voor de start. Als je ziet wat het team allemaal uithaalt om 100 kilogram aan gewicht te winnen, is het bijna een must om mee te doen."

BELGAONTHESPOT

X-Raid wil met nieuwe wagen in top vijf eindigen

Met twee verschillende wagens heeft X-Raid twee ijzers in het vuur. "De Buggy is tweewiel aangedreven de andere wagen is een 4x4" zegt Sven Quandt. "Zolang de buggy kan blijven rijden, ben ik zeker dat hij sneller zal zijn. Vraag is wat er gebeurt als hij in moeilijkheden komt in het mulle zand. Daar kan onze 4x4 MINI wel goed uit de voeten. Het is wikken en wegen. Ik kan nu niet zeggen dat de ene wagen beter of sneller zal zijn dan de andere. Met de nieuwe Buggy hebben we heel veel aandacht gehad voor de aerodynamica. Alleen al de plaatsing van de reservewielen is totaal anders dan bij onze concurrenten. Bij het ontwerpen en bouwen van deze wagen zijn we van eigen kracht uitgegaan. Je gaat toch geen wagen kopiëren die je wil verslaan? Met deze wagen moeten we in staat zijn om in de top vijf te eindigen. Als dat niet lukt, is onze Dakar mislukt. Winnen zou onverhoopt zijn, maar winst komt nooit op bestelling, zeker niet in de Dakar."

Sven Quandt geloof in de kwaliteiten van Jakub Przygonski en Tom Colsoul. "Jakub is snel en Tom is heel professioneel en heeft een pak ervaring. Ze vullen elkaar perfect aan. Ze zijn het perfecte duo. We mogen ze niet meer uit elkaar halen. Toen Jakub één wedstrijd zonder Tom reed, omdat die laatste in de Silk Way moest starten liep het bij Jakub voor geen meter. Beiden hebben ze dit jaar een fantastisch seizoen gereden en eindigden ze tweede in de Wereldbeker. De progressie die Jakub dit jaar gemaakt heeft is verbluffend. Ze werken uitstekend samen. Dit duo heeft een mooie toekomst voor zich. Tom is de navigator van de volgende generatie."