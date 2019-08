“Fernando Alonso rijdt Dakar 2020 met vijfvoudig winnaar Marc Coma” LPB

20 augustus 2019

12u55

Bron: Motorsport.com/Marca 0 Autosport Fernando Alonso, tweevoudig F1-wereldkampioen, staat weer een stap dichter bij een deelname aan de Dakar 2020. De Spanjaard gaat vanaf vandaag voor vier dagen aan de slag met de Toyota Hilux aan de Namibische kust.

Alonso wordt bij zijn testritten in Namibië vergezeld door de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers, winnaar van de Dakar in 2009. Doelstelling is om de Toyota Hilux op diverse terreinen te testen. Onder meer een aantal van de hoogste duinen ter wereld vormen de uitdaging.

Met deze testvierdaagse start voor Alonso een voorbereiding van vijf maanden op de Dakar. Bedoeling is om, naast Afrika, ook in Europa en het Midden-Oosten testritten te houden. De eerste echte race staat voor Alonso op 13 en 14 september gepland: de Harrismith 400, de vijfde ronde van het Zuid-Afrikaans Cross Country Championship. Daarnaast zou ook de Rally van Marokko, die doorgaat van 3 tot 9 oktober, op de planning staan.

De Spaanse sportkrant Marca weet dan weer dat de bijrijder van Alonso al zo goed als bekend is. Niemand minder dan de Spanjaard Marc Coma, vijfvoudig Dakar-winnaar bij de motoren, zou gepolst zijn om team te vormen met zijn landgenoot. Een deal zou nakend zijn. Coma moet nog wel de goedkeuring krijgen van zijn huidige werkgever KTM.

Fernando Alonso reed eind november vorig jaar in Abu Dhabi zijn allerlaatste Formule 1-race. In 2005 en 2006 veroverde hij de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport.