D'Ambrosio elfde in GP Formule E van Mexico, zege voor Abt TLB

04 maart 2018

11u30

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Jérôme D'Ambrosio (Dragon Racing) is in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad op de elfde plaats geëindigd in de vijfde manche van het seizoen in het Formule E-kampioenschap. De zege ging er naar de Duitser Daniel Abt (Audi Sport Abt).

Voor Abt was het de eerste zege in het kampioenschap voor elektronische wagens. In Hongkong kwam hij eind vorig jaar al eens als eerste over de streep, maar toen werd hij nadien gediskwalificeerd. In Mexico City haalde hij het van de Brit Oliver Turvey en de Fransman Sébastien Buemi. Diens landgenoot Jean-Eric Vergne blijft in de WK-stand aan de leiding.

De volgende manche wordt op 17 maart in het Uruguayaanse Punta del Este gereden.

Uitslag:

1. Daniel Abt (Dui/Audi Sport Abt)

2. Oliver Turvey (GBr/NIO) op 6.398

3. Sébastien Buemi (Zwi/Renault e.Dams) 6.615

4. Nelson Piquet Jr (Bra/Panasonic Jaguar) 7.015

5. Jean-Eric Vergne (Fra/Techeetah) 7.546

11. Jérôme D'Ambrosio (Bel/Dragon) 30.418

Stand na vijf manches:

1. Jean-Eric Vergne (Fra) 81 ptn

2. Felix Rosenqvist (Zwe) 69

3. Sam Bird (GBr) 61

4. Sébastien Buemi (Zwi) 52

5. Nelson Piquet Jr (Bra) 45

17. Jérôme D'Ambrosio (Bel) 4