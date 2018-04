Crutchlow boekt in Argentinië derde zege in MotoGP, Xavier Simeon finisht als 21ste Redactie

08 april 2018

22u44

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport De Brit Cal Crutchlow (Honda) heeft de Grote Prijs van Argentinië, de tweede manche van het wereldkampioenschap MotoGP, op zijn palmares gezet. In de derde GP-zege uit zijn carrière bleef Crutchlow na een tumultueuze race de Fransman Johann Zarco (Yamaha) en de Spanjaard Alex Rins (Suzuki) voor. Onze landgenoot Xavier Simeon (Ducati) finishte op het circuit van Termas de Rio Hondo als 21ste op 24 deelnemers.

De Spaanse wereldkampioen Marc Marquez (Honda) eindigde als vijfde, maar kreeg een tijdstraf van 30 seconden omdat hij de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) op vier ronden van het einde omver reed. Daardoor viel de titelverdediger alsnog buiten de punten. Marquez wilde zich na de race verontschuldigen bij de zesvoudige wereldkampioen, maar de 39-jarige Rossi had daar geen oren naar.

Dertig seconden penalty voor Marc Marquez voor deze actie. #MotoGP #ArgentinaGP pic.twitter.com/8dlz3pYBG2 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

De 33-jarige Crutchlow neemt in de WK-stand met 38 punten de leiding over van Andrea Dovizioso (Ducati), die de openingsmanche in Qatar won. De Italiaan eindigde zesde in Argentinië en staat met 35 punten op plaats twee. Zarco (35 ptn) is derde voor Maverick Minales (Yamaha) en wereldkampioen Marquez.