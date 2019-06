Craig Breen leidt in de Rally van Ieper, Thierry Neuville leider in Masters-klasse Joost Custers

28 juni 2019

In en om Ieper is de belangrijkste rallyklassieker van het Belgische seizoen van start gegaan. Na de eerste lus, van vijf proeven, leidt de Noord-Ierse WRC-rijder Craig Breen in een Volkswagen Polo GTi. Hij heeft een kleine bonus op de Nederlander Kevin Abbring, ook in een Volkswagen. De beste Belg is Kris Princen, de leider in het Belgische rallykampioenschap, De grootste verliezer van de vooravond is Vincent Verschueren, die met zijn Skoda Fabia lek reed en meer dan één minuut verloor.

Kevin Abbring won de eerste drie proeven, maar Craig Breen sloeg terug op de Kemmelberg en nam in de vierde proef de leiding in handen. Ondertussen volgde Kris Princen als een schaduw, en het verschil op de leider bedraagt amper 6,5 seconden. Abbring hangt op drie seconden netjes tussen Princen en Breen in, al maakte de Nederlander een heel klein foutje. Sébastien Bedoret reed een mooie eerste lus, nadat hij in de eerste KP 12 seconden verloor met een lekke band, maar de jonge Skoda-rijder is nu vierde, op 28,2 seconden van de leider. Freddy Loix volgt als zevende, maar op 3,3 seconden van Bedoret, zijn poulain.

Iets later zette Craig Breen zijn ambities kracht bij in de tweede lus. De Noord-Ier won drie van de vier proeven van de tweede lus en leidt nu in zijn Volkswagen Polo GTi, met 24,5 seconden bonus op Kevin Abbring die in de zesde KP lek reed en er 17 seconden verloor. Kris Princen volgt, net als de top twee in een Polo GTi, al op bijna 30 seconden en is dus de eerste Belg. Skoda moet het stellen met de plaatsen vier en vijf, voor Sébastien Bédoret en Freddy Loix, terwijl Kevin Demaerschalk met Citroën de zesde plek inpalmt, voor de eerste Britten. Morgen staan er nog 14 proeven op het menu. Thierry Neuville is leider in de klasse Masters met zijn Hyundai i20 WRC.