Copiloot komt om het leven bij zwaar ongeval in Condroz Rally

03 november 2018

16u43 118 Auto- en Motorsport De Condroz Rally, de afsluiter van het Belgische rallykampioenschap, is rond 15u opgeschrikt door een dodelijk ongeval.

Tijdens de zesde klassementsproef, de proef van Ben-Ahin, raakte de Skoda Fabia R5 van Steve Matterne en Rik Vanlessen van de baan. De auto raakte aan de zijde van co-piloot Vanlessen een elektriciteitspaal in de Rue du Ruisseau. Waar Matterne bij de crash een rugletsel opliep, waren de gevolgen voor de 53-jarige Vanlessen fataal. De zaakvoerder van een transportbedrijf werd minutenlang gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. Het parket van Luik is op de hoogte gebracht en heeft een deskundige ter plaatse gestuurd. Het is het eerste dodelijk ongeval in het BK Rally sinds 2012 in de rally van Bocholt. De klassementsproef werd onmiddellijk stopgezet. De wedstrijdleiding besliste de Rally wel verder te zetten: het deelnemersveld werd naar de volgende proef van Perwez-Marchin geleid. Matterne werd door de brandweerdiensten overgebracht naar het ziekenhuis in Hoei. Hij is niet in levensgevaar.

Kris Princen trekt zich terug

“De organisatie heeft inderdaad beslist de wedstrijd te laten doorgaan”, aldus Benoit Galand, persmanager van de Condroz Rally. “Volgens onze informatie zou team BMA, het team waarvan Steve Matterne en Rik Vanlessen deel uitmaken, zich terugtrekken uit de wedstrijd. Cédric Cherain en Melissa De Backere waren als eerste ter plaatse. Zij waren in shock en zijn meteen naar het rallycentrum in Hoei teruggekeerd. Wij bieden onze deelneming aan bij familie en naasten.” Naast BMA hebben ook enkele individuele rijders zich teruggetrokken. Zo zal onder meer kersvers kampioen Kris Princen (ook BMA) niet meer starten vandaag en morgen.

Zijn elfde wedstrijd

Rik Vanlessen was een 53-jarige Limburgse ondernemer, die enkele jaren geleden de rallymicrobe te pakken kreeg. Vanlessen debuteerde in 2017 met rijder Steve Matterne en behaalde in zijn eerste jaar meteen ereplaatsen in de Rally van Zuid-Limburg en het Critérium Jean-Louis Dumont. Dit seizoen zette het duo de stap naar het BK Rally en de krachtigere Skoda Fabia R5, een wagen waarmee Freddy Loix, Vincent Verschueren en Kris Princen de laatste jaren de nationale titel behaalden. Matterne en Vanlessen wonnen recent nog het Critérium Jean-Louis Dumont, na ereplaatsen in de Haspengouw en Sezoensrally. De Condroz was de 11de wedstrijd voor Rik Vanlessen.