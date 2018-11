Copiloot komt om het leven bij zwaar ongeval in Condroz Rally JCA

03 november 2018

De Condroz Rally, de afsluiter van het Belgische rallykampioenschap, is opgeschrikt door een dodelijk ongeval. Tijdens de zesde klassementsproef, de proef van Ben-Ahin, raakte de wagen van Steve Matterne en Rik Vanlessen van de baan. De auto raakte aan de zijde van co-piloot Vanlessen een paal. Waar Matterne bij de crash een rugletsel opliep, waren de gevolgen voor de 53-jarige Vanlessen fataal. De zaakvoerder van een transportbedrijf werd minutenlang gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. Het parket van Luik is op de hoogte gebracht en heeft een deskundige ter plaatse gestuurd. Het is het eerste dodelijk ongeval in het BK Rally sinds 2012 in de rally van Bocholt.