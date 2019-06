Clément Desalle houdt dubbele beenbreuk over aan zware val in Rusland



09 juni 2019

Clément Desalle (Kawasaki) is niet ongeschonden uit de Grote Prijs van Rusland gekomen. De 30-jarige motorcrosser kwam in de eerste reeks zwaar ten val en liep daarbij een breuk van het kuitbeen en het scheenbeen op. Dat deelde zijn team Kawasaki vanavond mee. De Henegouwer zal in België geopereerd worden. Desalle staat met 208 punten op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, voor aanvang van de achtste manche in Orlyonok was hij nog vierde.