Citroën zet "brokkenpiloot" Kris Meeke aan de deur Redactie

24 mei 2018

20u26

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Kris Meeke zal dit jaar geen WK-rally's meer afwerken voor Citroën. Het Franse team liet weten de samenwerking met de 38-jarige Noord-Ier te beëindigen omdat hij te veel van de baan gaat.

"Wegens een overdreven hoog aantal crashes, waarbij enkele zeer hevige die ernstige gevolgen hadden kunnen hebben voor de bemanning, en waarbij de genomen risico's niet in verhouding stonden tot de sportieve belangen, heeft Citroën Racing WRT beslist de deelname van Kris Meeke en Paul Nagle aan het WK 2018 te beëindigen", zo luidt het.

De beslissing geldt al meteen voor de rally van Sardinië op 7 juni. In de voorbije rally van Portugal maakten Meeke en zijn Ierse co-rijder Paul Nagle een stevige schuiver en belandden hard tegen een boom. Als bij wonder kwamen ze ongedeerd uit de zware crash. Meeke is de nummer acht in de WK-tussenstand, die wordt aangevoerd door Thierry Neuville (Hyundai).