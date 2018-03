Circuit van Zolder noemt chicane naar Thierry Boutsen Redactie

21 maart 2018

23u16

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Het Circuit van Zolder heeft vandaag bekendgemaakt de kleine chicane op haar circuit voortaan de 'Thierry Boutsen Chicane' te noemen. Het initiatief kwam van een enthousiaste groep werknemers op het circuit, die niet wilden dat de herinneringen aan Boutsen zouden verloren gaan.

"De jaren zeventig en tachtig waren de topjaren van Thierry Boutsen en voor het Circuit van Zolder", stak algemeen manager Sven Pribylla van wal. "Met de nieuwe naam voor de chicane willen we terugkijken op de glorievolle geschiedenis van onze voormalige F1-held. We willen onze erkenning laten zien. Vanaf nu is Thierry voor altijd verbonden aan ons circuit."

Ook Boutsen zelf was enthousiast. "Ik heb hier in Zolder leren rijden. Hier heb ik ook mijn eerste race gereden. In 1978 won ik in Zolder het Benelux-kampioenschap, dat vervolgens deuren voor mij opende. Dankzij de steun van Zolder raakte ik tot in de F1. Dat ik nu ambassadeur van het circuit word, is een grote eer. Mijn diepste respect gaat naar het circuit en de mensen er omheen."