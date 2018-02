Cédric De Cecco rijdt beperkt programma voor BK rally - Sébastien Bedoret rijdt BK met een Peugeot 208 Redactie

12 februari 2018

17u57

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Cédric De Cecco maakte vandaag zijn plannen voor het BK rally 2018 bekend. De Cecco neemt deel aan drie wedstrijden van het BK, dat op 24 februari van start gaat met de rally van Haspengouw. Twee weken later nemen De Cecco en Jérome Humblet deel aan de rally van Spa. De rally's van Wallonië en de Condroz staan ook op hun programma.

De Cecco ruilt zijn Peugeot 208 T16 in voor de eerder ongewone Abarth 124 Rally R-GT. "Dit project is eerder toevallig tot stand gekomen", legt Cédric De Cecco uit. "Renaud Jamoul, de man van DMACK Benelux, liet me contact opnemen met Milano Racing om een Abarth 124 Rally R-GT in België in te zetten. Ik ben onmiddellijk naar Marseille gegaan en vier uur later was het project een feit. Zoals de zaken er nu voorstaan, zien we de auto in Spa, in de Wallonie en de Condroz, maar de rally van Ieper en de East Belgian Rally behoren ook tot de mogelijkheden. Dit project met de Abarth 124 zal op meer aandacht kunnen rekenen dan een zoveelste Skoda Fabia R5. Als we zien hoe het publiek reageert op de Porsche in de categorie GT, dan denk ik dat het gevecht leuk gaat worden."

Sébastien Bedoret rijdt BK met een Peugeot 208

Sébastien Bedoret neemt met een Peugeot 208 T16 deel aan acht van de negen wedstrijden in het BK rally. Op de Sezoensrally na zal de Belgische vicejuniorkampioen een volledig BK afwerken op het hoogste niveau.

Bedoret maakte vorig seizoen met indruk met zijn vier overwinningen in de Junior-categorie, zijn aanvallende stijl en zijn tijden. Een eerste testrit met een Peugeot 208 T16 na de Condrozrally wist hem te overtuigen: in 2018 zou hij met een R5 aan de start komen.

"Dankzij alle inspanningen van mijn entourage en de steun van nieuwe partners kunnen we het Belgisch rallykampioenschap inderdaad op het hoogste niveau afwerken", aldus de jongeman uit Thuin. "Behalve die vijftig testkilometers in november heb ik nog nooit met een vierwiel aangedreven wagen gereden. Tijdens die test werd me onmiddellijk duidelijk hoe fantastisch de wagen wel is. We kozen uiteindelijk voor een wagen die misschien niet van de allerlaatste generatie is, maar dat moet me wel toelaten meer rally's te rijden en dus een maximum aan ervaring op te doen. Als ik er klaar voor ben kan ik nog altijd overschakelen naar een recentere auto."

Sébastien Bedoret vormt ook dit jaar team met co-rijder Thomas Walbrecq. "Ik ben ontzettend gemotiveerd, maar ik koester bescheiden ambities. Tijdens de eerste twee of drie rally's zal ik niet naar de tijden van de anderen kijken. Ik ben er in de eerste plaats om te leren. Daarom ben ik ook heel blij dat ik met Pevatec kan samenwerken. Het is een supergemotiveerd team, waarmee ik in 2017 het seizoen heb afgerond. Ik beschik over een ideale context om stap voor stap vooruitgang te boeken."

Met uitzondering van de Sezoensrally staan alle wedstrijden van de eerste seizoenshelft op het programma voor Bedoret. Nadien wordt de balans opgemaakt om te bepalen hoe en of de laatste drie wedstrijden van het seizoen worden aangepakt.