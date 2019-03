Cairoli wint eerste manche in Argentinië, Clément Desalle wordt 4e



03 maart 2019

Antonio Cairoli (KTM) heeft de eerste manche van de Grote Prijs van Argentinië, de eerste WK-wedstrijd van het seizoen, gewonnen. Cairoli hield in Neuquen de Sloveen Tim Gajser (Kawasaki) en de Fransman Romain Febvre (Yamaha) achter zich. Clément Desalle (Kawasaki) was de eerste landgenoot op de vierde plaats.

De Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings kwam in Pathagonië niet aan het vertrek door een voetblessure. Jeremy Van Horebeek (Honda) werd zesde, Julien Lieber (Kawasaki) zevende. In de MX2 was de zege in de openingsmanche voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM), voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en de Duitser Henry Jacobi (Kawasaki). Van Belgische zijde werd Jago Geerts (Yamaha) elfde en Brent Van doninck (Husqvarna) zeventiende.