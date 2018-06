Cairoli profiteert optimaal van afwezigheid Herlings in GP van Lombardije



Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Antonio Cairoli (KTM) heeft in Ottobiano de Grote Prijs MXGP van Lombardije, de elfde WK-manche, op zijn naam geschreven. Na de eerste won hij ook de tweede reeks. Het is pas de tweede zege van het seizoen voor de wereldkampioen. De Nederlandse WK-leider Jeffrey Herlings ontbrak in Lombardije door een gebroken sleutelbeen.

Cairoli haalde het in de tweede reeks voor de Sloveen Tim Gajser (Honda) en de Fransman Gautier Paulin (Husqvarna). Kevin Strijbos werd zevende, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) achtste en Clément Desalle (Kawasaki) twintigste. Nathan Renkens (Honda) reed de tweede reeks niet uit.

Eerder op de dag had Cairoli ook al de eerste reeks gewonnen, voor Desalle en de Brit Max Anstie (Husqvarna). De GP-zege was uiteraard voor Cairoli, Paulin werd tweede en Anstie derde. Desalle eindigde pas als achtste door zijn teleurstellende tweede reeks, Strijbos werd tiende, Van Horebeek elfde en Renkens 29e.

In de WK-stand profiteert Cairoli optimaal van de afwezigheid van Herlings. De Italiaan loopt door zijn twee zeges 50 punten in op de Nederlander. Herlings telt nog altijd 486 punten, Cairoli is tweede met 474 punten. Desalle is de beste Belg op de derde plaats met 374 punten. Van Horebeek is negende. Julien Lieber (Kawasaki), die zondag niet in actie kwam, is twaalfde. Strijbos is terug te vinden op de vijftiende plaats.

In de MX2 was de zege in de tweede reeks voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM). De Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) werd tweede, de Let Paul Jonass (KTM) derde. Onze landgenoot Jago Geerts (Yamaha) eindigde als zevende. Brent Van doninck (Husqvarna) startte niet in de tweede reeks. In de eerste reeks was de Amerikaan Thomas Covington (MUL) de sterkste, voor Prado en Jonass. De GP-zege was voor Prado. Covington werd tweede en Jonass mocht als derde mee op het podium. Geerts werd zesde, Van doninck 29e.

In de WK-stand blijft Jonass aan de leiding met 474 punten. Prado is tweede met 465 punten, Olsen derde met 366 punten. Geerts verliest een plaats en wordt zevende, Van doninck is negentiende.

Op 1 juli wordt met de GP van Indonesië de twaalfde Grote Prijs van het seizoen gereden.