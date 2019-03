Cairoli pakt eindzege in Groot-Brittannië, Belgen vallen net naast het podium YP

24 maart 2019

18u12

Bron: Belga 0 Motorcross Bij afwezigheid van de nog steeds aan de voet geblesseerde Jeffrey Herlings (KTM) heeft Antonio Cairoli (KTM) uitstekende zaken gedaan in de Grote Prijs van Groot-Brittannië motorcross, de tweede manche van het seizoen. Na winst in de eerste reeks werd de Italiaan tweede in de tweede reeks in Matterley Basin. Dat volstond voor de eindzege. De Belgen, Clément Desalle (vierde) en Jeremy Van Horebeek (vijfde), vielen net naast het podium.

Cairoli, in de eerste WK-manche ook al zegezeker in Pathagonië, moest in de tweede reeks in Groot-Brittannië de Sloveen Tim Gajser (Honda) voorlaten. In het eindklassement haalt hij het wel, voor Gajser en de Fransman Gautier Paulin (Yamaha). Clément Desalle (Kawasaki) eindigt als vierde, Jeremy Van Horebeek (Honda) als vijfde, Julien Lieber (Kawasaki) als zestiende en Nathan Renkens (KTM) als 25e.

In de tussenstand van het WK verstevigt Cairoli zijn eerste plaats, met 97 punten. Gajser (89 ptn) en Paulin (74 ptn) zijn de eerste achtervolgers. Van Horebeek (66 ptn) volgt als vierde, net voor Desalle (65 ptn).

De Nederlandse wereldkampioen Jeffrey Herlings wordt pas in mei terug op de motor verwacht.

In de MX2 profiteerde de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) van de afwezigheid van die andere wereldkampioen, de Spanjaard Jorge Prado. Prado sukkelt met de schouder. Kjer Olsen won de twee reeksen in Groot-Brittannië en dus ook de GP. Jago Geerts (Yamaha) beëindigde de Grote Prijs als negende.

De derde WK-manche staat volgende week zondag op het programma, in het Nederlandse Valkenswaard. De Grote Prijs van België in Lommel gaat door op 4 augustus.