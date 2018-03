Cairoli doorprikt heerschappij van Herlings in Valencia, Desalle mee op het podium YP

25 maart 2018

19u27

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) heeft vandaag de Grote Prijs van Valencia, de derde manche in het wereldkampioenschap motorcross, gewonnen. De negenvoudige wereldkampioen hield op het rode zand in Spanje de Nederlandse WK-leider Jeffrey Herlings (KTM) en onze landgenoot Clément Desalle (Kawasaki) achter zich.

De 32-jarige Cairoli kwam in beide reeksen als eerste over de streep en boekte zo zijn eerste MXGP-zege van het seizoen. Herlings, die de eerste twee GP's op zijn naam zette, werd telkens tweede. Desalle finishte twee keer als vierde en mocht mee op het podium. Justin Lieber (Kawasaki) eindigde als zevende, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) werd negende, Kevin Strijbos (KTM) dertiende en Ken De Dycker (KTM) 26e.

In de WK-stand komt titelverdediger Cairoli met 141 punten op gelijke hoogte met Herlings. Desalle bezet de derde plaats met 103 punten. Met Van Horebeek (78 ptn) en Lieber (54) staan er nog twee Belgen in de top tien.

In de MX2 pakte de Let Pauls Jonass (KTM) wel drie op drie, hij won voorlopig alle reeksen. In Valencia bleef de wereldkampioen de Spanjaard Jorge Prado (KTM) en de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) voor. Jago Geerts (Yamaha) en Brent Van doninck (Husqvarna) eindigden respectievelijk op de 21e en 22e stek. In de WK-stand voert Jonass met het maximum van 150 punten de stand aan.

De motorcrosswereld strijkt binnen twee weken neer in Italië, waar op 8 april in Pietramurata de GP van Trentino gereden wordt.