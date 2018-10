Britse MotoGP-coureur loopt enkelbreuk op bij zware val LPB

26 oktober 2018

10u33

Bron: anp 0

De Britse motorcoureur Cal Crutchlow (32) heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië zijn enkel gebroken. De Honda-rijder in de MotoGP ging in de eerste bocht van het circuit op Phillip Island hard onderuit. Na onderzoek in het medisch centrum op het complex werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Melbourne. Daar zal de huidige nummer vijf in de WK-stand een operatie ondergaan. Na Australië volgen er nog GP-races in Maleisië en Valencia. De Spanjaard Marc Marquez is al zeker van zijn vijfde wereldtitel in de zwaarste motorklasse.