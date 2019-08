Brandende auto dwingt Boonen tot opgave in Zolder: dit zijn de beelden van het incident JCA

13 augustus 2019

12u22 0

Afgelopen weekend vond de 24 uur van Zolder plaats. De #110 Norma van Tom Boonen lag zondagochtend rond 10 uur verrassend aan de leiding, maar een brand aan boord van de prototypewagen zorgde voor het einde van zijn winstkansen. Boonen werd tot opgave gedwongen.

“Dit is echt verschrikkelijk”, reageerde Boonen bij autosportwereld.be. “Ik zou echt kunnen wenen. De motor vliegt zonder aanleiding in brand. Wat er net gebeurd is, weet ik niet. Het is en blijft mechanica, maar er moet toch duchtig iets nagekeken worden. Dit is zeer zwaar.”

Bekijk hieronder de beelden van de brandende wagen van Boonen.