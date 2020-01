Boonen weer thuis met knoert van een trofee: “Heb het bovenste stukje er af gevezen en tussen wat kleren in m’n sportzak gestopt” Ken Van Beversluys

13 januari 2020

Tom Boonen is weer thuis na zijn overwinning in de toerismeklasse van de 24 Uur van Dubai. De wedstrijd werd er na 8 uur gestaakt door overvloedige regen. Het team van Boonen stond toen aan de leiding. “Het werd echt gevaarlijk. Er ontstonden geen plassen, maar vijvers. Ik ben best wel trots op deze overwinning. Het is een klasse waar de meeste teams aan deelnemen”, aldus Boonen.

De overwinning in Dubai leverde naast eeuwige roem ook een knoert van een trofee op. Boonen kreeg ‘m met een trucje mee op het vliegtuig. “Het zou wat onrespectvol zijn om de trofee op mijn hotelkamer achter te laten. Ik heb het bovenste stuk er af gevezen en zo tussen wat kleren in m’n sportzak gestopt. De trofee ging er nog bij in.”