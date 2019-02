Boonen verrast: dit is de wagen waarmee hij dit jaar voor de Belcar-titel gaat Joost Custers

27 februari 2019

14u14 0 Auto- en Motorsport Tom Boonen en Sam Dejonghe rijden dit seizoen samen in het Belcar uithoudingskampioenschap en dat met een Deldiche Norma M20 FC Peugeot. Het Antwerpse duo steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken, want Boonen gaat na de zeges in de klasse nu voor de algemene overwinning.

Het is een verrassing voor de fans van Belcar, maar oud-wielerkampioen Tom Boonen verlaat dus al na één seizoen al het schip van PK Carsport, om zich richting de open prototypes te oriënteren. Samen met Anthony Kumpen en Bert Longin won Boonen vorig jaar een race in de GT-klasse met een Porsche 911. Maar Boonen mikt nu hoger, zoals hij zelf ook aangeeft: "Ik wil voor de zege in de 24 Hours of Zolder en de titel meevechten. Vandaar mijn keuze voor een open Norma en het team van Deldiche Racing, zij beschikken over de meeste ervaring met de auto, maar ook met de Hankook banden, die vanaf nu verplicht zijn. Het team behaalde in het verleden ook al diverse zeges en enkele titels.”

Naast Dejonghe en Boonen, komt er nog een derde rijder in de open sportwagen, maar die naam is nog niet bekend. Boonen en Dejonghe zien we waarschijnlijk ook in een aantal wedstrijden van de Benelux Supercar Challenge en dat met dezelfde wagen. Of Boonen verder gaat in de Europese Nascar is nog niet geweten.