Boonen start vrijdag opnieuw in 24 Uur van Dubai, één jaar nadat hij er op zucht van zege strandde DMM

08 januari 2020

12u21

Bron: Belga 0 Autosport Tom Boonen start vrijdag voor het derde jaar op rij in de 24 Uur van Dubai, de eerste manche van het seizoen in de 24u GT Series. De voormalige wereldkampioen wielrennen kwam vorig jaar dicht bij de overwinning in de tourismeklasse, maar werd enkele uren voor het einde door technische problemen genekt.

Net als vorig jaar gaat Boonen met Vincent Radermecker en Gilles Magnus zijn kans in een Audi RS3 LMS. Frédéric Vervisch verdedigt zijn titel niet, toch is er weer een Belg bij de topfavorieten. Dries Vanthoor, vorig jaar tweede, bemant met de Saoediër Mohamed Saud Fahad Al Saud, de Nederlander Michael Vergers en de Duitser Christopher Mies opnieuw een Audi R8 LMS van het Belgische team WRT.

In totaal nemen er vijftien Belgische piloten deel. Onder hen ook Nico Verdonck (Aston Martin), Raphaël van der Straten (MARC II), Pierre-Yves Paque (Audi R8) en Mathieu Detry (VW Golf). Die laatste is een concurrent voor Boonen in de tourismeklasse. Het startschot wordt vrijdag om 15u00 (12u00 Belgische tijd) gegeven.