Boonen gaat opnieuw voor Belgisch kampioenschap... met de raceauto Joost Custers

08 februari 2018

07u05 4

Nadat hij eerder al het BK wielrennen won in 2009 en 2012, wil Tom Boonen nu ook nationaal racekampioen worden. Op zondag 8 april start hij met het duo Anthony Kumpen en Bert Longin in de Belcar Endurance, het Belgische uithoudingskampioenschap. Het trio leerde elkaar kennen tijdens de voorbije 25 Uur VW Fun Cup in Francorchamps en het klikte meteen. "Kort daarna ontstonden al de plannen om weer samen te gaan rijden", vertelt Kumpen. Boonen leek eerst met een Mercedes GT4 te gaan racen, maar dat wordt het dus niet. "Mijn hoofdprogramma wordt de Belcar met Kumpen en Longin en de Europese Nascar met het team waar ook Marc Goossens racet. Daarnaast is er nog de 25 Uur VW Fun Cup begin juli, met opnieuw Kumpen en Longin, en misschien nog 2 à 3 andere races, die ik invul als het strookt met mijn agenda."

Met welke ambitie start het team in de Belcar Endurance? "We gaan Tom geen druk opleggen", lachen Longin en Kumpen, "maar we willen kampioen worden en de 24 Uur van Zolder winnen". Het wapen van het trio is een Porsche 991 GT3 Cup, met zo'n kleine 500 pk, een kleinood van 190.000 euro.

Opvallend: ex-wereldkampioen Tom Boonen won het BK wielrennen in 2009 (Aywaille) en 2012 (Geel) en wil nu dus een nationale titel op circuit - een unicum. "Ik reed al eerder met een wereldkampioen", vult Longin nog aan. "Want ooit deelde ik een Chrysler Viper in Belcar met ex-motorcrosser Eric Geboers."

Kalender Belcar 2018

7-8 april Zolder 125'- New Race Festival (met de Blancpain GT Series)

2-3 juni Spa 180'- Spa Euro Race

30 juni-1 juli Zolder 180' Zolder Superprix

9-12 augustus Zolder - 24 Hours of Zolder

29-30 september Spa 180' - Racing Festival

20-21 oktober Zolder 120' - American Festival (Nascar)