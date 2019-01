Bird triomfeert in Santiago en neemt leidersplaats over van D'Ambrosio in Formule E, Vandoorne moet opnieuw opgeven XC

26 januari 2019

21u33

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport De Brit Sam Bird (Virgin Racing) heeft de ePrix in de Chileense hoofdstad Santiago gewonnen, dat is de derde manche van het seizoen in de Formule E. Hij haalde het voor de Duitsers Pascal Wehrlein (Mahindra) en Daniel Abt (Audi Sport). Jérôme D'Ambrosio (Mahindra) werd negende en is niet langer koploper in de stand. Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) moest opnieuw opgeven.

It was going so well for @svandoorne up until this moment 😔#SantiagoEPrix pic.twitter.com/Zyh9zGkhon ABB Formula E(@ FIAFormulaE) link

In duel met Alvaro Mortara ging de als zesde gestarte Vandoorne de mist in bij het remmen, hij kwam zo in aanraking met een muur. Dat betekende meteen het einde van zijn race. De Zwitser Sebastien Buemi (Nissan), vanop de pole vertrokken, moest eveneens opgeven toen hij aan de leiding reed. Ook de Fransman Jean-Eric Vergne (Techeetah), vorig seizoen kampioen, moest de handdoek in de ring werpen.

Jérôme D'Ambrosio, die de vorige manche in Marrakesh won, startte pas als twintigste, maar wist toch nog op te klimmen naar de negende stek, op 41.984 van de winnaar. Daarmee sprokkelde hij twee punten.

In de stand komt Bird op kop met 43 punten. D'Ambrosio heeft er één minder en is tweede. De Portugees Antonio Felix Da Costa (BMW), de Nederlander Robin Frijns (Virgin Racing) en Vergne delen de derde plaats met 28 punten.

Het seizoen 2018-2019 in de Formule E bestaat uit dertien races, verdeeld over twaalf steden op vijf continenten. De vierde manche gaat op 16 februari door in Mexico-Stad.

Race report: Bird storms to victory in sweltering Santiago showdown >> https://t.co/5h0ENcKG1v #SantiagoEPrix pic.twitter.com/OTvCWNJHI6 ABB Formula E(@ FIAFormulaE) link