Beruchte bocht in Spa-Francorchamps doet naam weer alle eer aan: Rus vliegt over de kop in gruwelijke crash GVS

11 mei 2018

12u08

Bron: Autosport 22

Het minste wat je kan zeggen is dat Matevos Isaakian aan het ergste is ontsnapt. Terwijl Fernando Alonso zondag in de Zes uur van Spa-Francorchamps naar de overwinning snelde, vloog ook de Rus over het parcours, maar dan letterlijk. In de legendarische Raidillon-bocht kwam zijn LMP1-bolide door de hardnekkige wind los van de grond en maakte een dubbele salto in de lucht. Als bij wonder kwam Isaakian dankzij een goede engelbewaarder er met de schrik vanaf.