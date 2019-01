Bertrand Baguette blijft met Honda actief in Japanse Super GT LPB

11 januari 2019

11u44

Bron: Belga 0

Racepiloot Bertrand Baguette zal ook dit jaar met Honda uitkomen in de Super GT, het belangrijkste Japanse kampioenschap. De Japanse constructeur bevestigde dat nieuws vandaag. Baguette verdedigt de kleuren van Honda sinds 2014 en staat voor zijn zesde seizoen in de Super GT. Hij stapt in 2019 van Nakajima Racing over naar Real Racing, in principe een sterker team. Baguette, in 2017 winnaar van de 1.000 km van Suzuka, zal een tandem vormen met de Japanner Koudai Tsukakoshi. Het kampioenschap begint op 14 april.