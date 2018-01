Belgische MotoGP-rijder Xavier Siméon rijdt twintigste tijd op laatste testdag in Sepang XC

30 januari 2018

12u55

Xavier Siméon heeft op de derde en laatste dag van de testritten in de MotoGP op het circuit van het Maleisische Sepang de twintigste tijd neergezet.

De Ducatipiloot van team Reale Avintia Racing, die voor zijn eerste seizoen in de topklasse van het WK snelheid voor motoren staat, klokte 2:00.784. Daarmee was hij sneller dan zondag (2:02.946) en maandag (2:01.689), toen hij telkens 26ste was. In totaal eindigt de Brusselaar als 22ste.

De Spanjaard Jorge Lorenzo (Ducati) reed de snelste tijd (1:58.330). Hij bleef zijn landgenoot Dani Pedrosa (Honda), tweede op 179 duizendsten, en de Brit Cal Crutchlow (Honda Castrol), derde op 222 duizendsten, voor.