Belg die volgend jaar overstap maakt naar MotoGP moet strijd staken in Australië na stevige crash

Xavier Siméon (Kalex) heeft bij zijn val tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs van Australië in de Moto2 de pink van zijn rechterhand gebroken. De 28-jarige Belg moet hierdoor verstek laten gaan voor de race van morgen op het circuit van Phillip Island.

Siméon, die volgend jaar overstapt naar de MotoGP-klasse, zal bij zijn terugkeer in België onder het mes moeten. Het is nog onduidelijk of hij volgende week kan aantreden in de GP van Sepang in Maleisië.



Momenteel bekleedt Siméon in de Moto2 de 21e plaats met zestien punten.