Bedoret start niet meer in Rally van Duitsland na botsing met everzwijn Redactie

25 augustus 2019

11u44

Bron: Belga 0 Rally Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) is vanochtend niet meer gestart in de rally van Duitsland. Bedoret botste gisteravond tijdens de laatste klassementsrit op een everzwijn en moest zijn wagen aan de kant zetten. Het everzwijn overleefde de klap niet.

"Het is heel jammer wat gisteren gebeurd is. Opeens liepen drie jonge everzwijnen de straat over, niet veel later gevolgd door een vierde dat ik spijtig genoeg niet meer kon ontwijken. Ik vind dat heel jammer. Deze ochtend had het geen zin meer om nog opnieuw te starten", verklaarde Bedoret.

"Enerzijds ben ik ontgoocheld omdat ik heb moeten opgeven, maar anderzijds kijk ik met een positief gevoel terug op de rally. Mijn tijden waren goed en we slaagden erin om min of meer in de buurt van de toppers te blijven. Per kilometer waren we zo'n 0.6 sec trager dan de snelste rijders in WRC 2. De volgende rally is de Omloop van Vlaanderen. Ik stond dit jaar al vier keer op het podium maar ik won nog geen enkele rally. Laat dat het doel zijn in Roeselare: mijn eerste BK rally ooit trachten te winnen."

End for us in #ADACRallyeDeutschland pic.twitter.com/7JHtmKn0ZX Sébastien Bedoret(@ SBedoret) link