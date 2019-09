Autocoureur Baguette: "Opleiding piloten moet niet ter discussie gesteld worden" Redactie

01 september 2019

13u36

Bron: Belga 0 Autosport Autocoureur Bertrand Baguette, momenteel voor Honda aan de slag in Japan en voormalig Formule Renault 3.5-kampioen, is niet van mening dat de opleiding van de piloten ter discussie moet gesteld worden. Dat verklaart hij naar aanleiding van het overlijden van de F2-piloot Anthoine Hubert.

Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve verwees bij de RTBF naar twee zaken die hem storen in de moderne F1-wereld. Ten eerste zouden de piloten te veel tijd doorbrengen in de simulatoren, waardoor ze de gevaren minder goed kunnen inschatten. Ten tweede nemen de piloten volgens de Canadees meer risico's gezien de verharde uitloopzones. In tegenstelling tot zand of grind komt de bolide na een incident niet snel tot stilstand op die ondergrond.

"Het klopt dat simulatoren steeds meer evolueren en dichter bij de realiteit komen", reageert Baguette. "Maar de piloten zijn zich wel degelijk bewust van het verschil tussen een simulator en een echte race. De simulatoren geven erg goed aan hoe de wagen reageert, maar de G-kracht kunnen ze niet simuleren. Volgens mij kan je de twee niet vergelijken met elkaar. De piloten zijn zich echt wel bewust van het gevaar."

Baguette volgt Villeneuve wel wat betreft de asfaltzones naast de baan. "Met een grindbak was Giuliano Alesi waarschijnlijk niet meer op de piste teruggekomen. Maar de opleiding van de piloten moet niet ter discussie gesteld worden. Anthoine Hubert had veel ervaring. Hij won echt overal vooraleer hij in de Formule 2 terechtkwam", besluit Baguette.