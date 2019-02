Anthony Kumpen reageert: “Mij afschilderen als dopingzondaar is onjuist, tergend en hoogst schadelijk” DMM

22 februari 2019

19u07

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Anthony Kumpen heeft voor het eerst zelf gereageerd op zijn positieve dopingplas. De Limburger testte in augustus 2018 positief tijdens de 24 Uren van Zolder. Er werden toen in zijn urine sporen van amfetamine teruggevonden. In een reactie reageert Kumpen verbijsterd op de beslissing.

"Ik heb met verbazing kennisgenomen van de publicaties die vandaag over mij zijn verschenen", liet Kumpen weten in een persbericht. "Ik ontken met klem ooit doping te hebben gebruikt in een poging mijn prestaties of uithouding op onrechtmatige wijze te bevorderen."

De 40-jarige racepiloot wijt de positieve test aan het gebruik van medicijnen voor ADHD. Daarin zit de stof dexedrine. De racer, een van Belgiës beste piloten in circuitwedstrijden, betwist dat hij het medicijn zonder voorschrift van een arts zou hebben genomen. "Na een zwaar ongeluk in Tours werden mijn gekende symptomen van ADHD sterker, zodat verdere medicatie noodzakelijk bleek. Deze medicatie werd voorgeschreven door een arts.”

Kumpen gaat dan ook niet akkoord met de beslissing van het Vlaams Doping Tribunaal (NADO) om hem voor vier jaar aan de kant te zetten. "Ik tekende beroep aan tegen de beslissing van de disciplinaire commissie en ga in afwachting van de uitspraak in beroep. Mij afschilderen als opzettelijke dopingzondaar is volstrekt onjuist, bijzonder tergend en hoogst schadelijk. De wet stipuleert dat voorlopige schorsingen via beveiligde en vertrouwelijke communicatiekanalen aan de sportverenigingen worden gecommuniceerd. Aangezien dit hier niet gerespecteerd werd, heb ik besloten om advocaat Omar Souidi in te schakelen om de verantwoordelijke van deze fout te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank.”