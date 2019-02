Anthony Kumpen loopt tegen dopinglamp: vier jaar geschorst Coureur wijt positieve plas aan ADHD-pillen en gaat in beroep Bart Fieremans

22 februari 2019

06u30 0 Auto- en Motorsport Autocoureur Anthony Kumpen (40) is vorig jaar in de 24 Uur van Zolder betrapt op een amfetamine. Het Vlaams Doping Tribunaal legde Kumpen vorige maand een schorsing van vier jaar op. De zaak is na een beroep opnieuw in beraad.

Kumpen geldt als een van de beste Belgische autopiloten in circuitraces. Behalve meerdere Belcar-titels won de Limburger twee titels in de NASCAR Whelen Euro Series, de 24 Uren van Spa-Francorchamps en bezit hij het zegerecord in de 24 Uur van Zolder met zes titels tussen 2000 en 2012. Het is ook in die laatste competitie dat Kumpen op 12 augustus 2018 na de race een positieve plas aflegde: zijn urine bevatte sporen van amfetamine. Hij vroeg geen B-staal aan.

Amfetamines zijn als prestatiebevorderend middel verboden in autosport. “Dit geldt des te meer voor een uithoudingswedstrijd als de ‘24 Uur’. Specifiek voor deze sport brengt het nog een belangrijk veiligheidsrisico mee”, zo redeneerde de disciplinaire commissie van NADO Vlaanderen, waarvoor Kumpen zich in december vorig jaar moest verantwoorden. Zelf weet Kumpen de afwijkende analyseresultaten aan het gebruik van medicatie voor ADHD, namelijk dexedrine. Hij zou hiervoor in zijn jeugd rilatine hebben voorgeschreven gekregen. De disciplinaire commissie merkte evenwel op dat volgens een medisch rapport die behandeling was stopgezet toen hij vijftien jaar oud was. Kumpen gaf op de zitting aan dat hij zonder voorschrift van een arts dexedrine uit zijn voorraad thuis had toegediend. Het Vlaams Doping Tribunaal oordeelde in januari conform het antidopingdecreet dat de atleet verantwoordelijk is voor de producten die zich in zijn lichaam bevinden en vond dat Kumpen niet kon bewijzen dat de inname van de stof niet-opzettelijk was. Daardoor liep de schorsing nog hoger op tot vier jaar in plaats van twee jaar.

Geldboete

Omdat Kumpen al sinds 14 september 2018, de datum van de voorlopige hoorzitting, niet meer aan wedstrijden mocht deelnemen, zag hij zich op 8 januari 2019 geschorst tot 14 september 2022. Ook moest hij een boete van 2.000 euro betalen en zag hij zijn resultaten in de 24 Uur van Zolder op 12 augustus 2018 geschrapt. Kumpen ging na de veroordeling in beroep. De pleidooien daarover zijn al achter de rug, het is nog wachten op het verdict.

Kumpen trad sinds de 24 Uren van Zolder vorig jaar officieel niet meer in competitie aan. Zelf verklaarde hij dat hij nog te veel last ondervond van de gevolgen van een ongeval in een race in Tours in juli vorig jaar. Pogingen om Kumpen te laten reageren op de disciplinaire zaak bleven gisteren onbeantwoord.