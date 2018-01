Anthony Kumpen in zee met Monster Energy: "Een MMA-gevecht is zeker een optie om eens te proberen" Redactie

30 januari 2018

08u35

Bron: Racemail Press 0 Auto- en Motorsport Tweevoudig Europees kampioen NASCAR Anthony Kumpen slaat de handen in elkaar met Monster Energy; samen zijn ze ambitieus om van 2018 een jaar vol topprestaties te maken in de NASCAR Whelen Euro Series.

Dag Anthony, welkom bij de Monster Energy familie! Waarom is de combinatie Anthony Kumpen en Monster Energy een logische synergie?

"Als NASCAR-piloot is het een hele eer om samen te mogen werken met Monster Energy. In Amerika heb je in NASCAR de Monster Energy Cup, de hoofdsponsor van de elite van de sport, De Monster Energy Energy NASCAR cup Series. Ze hebben er ook op korte termijn veel veranderd, de marketingstrategie die Monster Energy hanteert past perfect bij het NASCAR-verhaal en laat de sport verder doorgroeien."

"Verder vind ik het gewoon een supercool merk en past het unieke karakter volledig bij mij. De manier van aanpakken en het marketingverhaal die ze geven aan de extreme sporten vind ik erg knap. De combinatie van de Monster stijl en hun producten passen dus volledig bij mij."

Sinds je de NASCAR Whelen Euro Series in 2014 vervoegde, heb je al enkele keren mogen deelnemen in de NASCAR in de VS en mocht je racen op het legendarische Daytona International Speedway parcours. Wat zijn de grote verschillen met de races op Europese bodem?

"De NASCAR Whelen Euro Series is natuurlijk nog erg jong, de NASCAR series begonnen er in 2012, terwijl NASCAR al enorm populair is in de Verenigde Staten sinds het werd opgestart in 1948 door de familie France. NASCAR is dan ook de tweede grootste sport in de VS, het heeft een enorme historie daar en het uitbreiden naar het Europese NASCAR kampioenschap speelt een enorme rol daarin."

"Dankzij het winnen van het Europese kampioenschap in 2014 en 2016, had ik de kans om ook NASCAR te rijden in Amerika, een droom die uitkwam."

"Men startte het Europese kampioenschap met enkele van de grootste Europese namen uit de motorsport om meteen de aandacht te trekken en zo ging voor mij ook de bal aan het rollen. Ik heb nu met NASCAR ook de passie bij uitstek gevonden, voor mij is het gewoon de meest boeiende motorsport. In Europa ben ik dan ook één van de voortrekkers van de NASCAR."

"Ook in Europa wint NASCAR snel aan populariteit, kijk maar naar Engeland, de GP in Brands Hatch was al compleet uitverkocht 3 maanden voor het event, dit zie je bijna nergens anders in Europa! Het is dan ook een hele eer om mee in het groeiverhaal te zitten. Na vorig seizoen merkte ik ook dat ik nog steeds de snelheid en kennis heb om voorin mee te doen. Ik ben in Europa de enige met een Superspeedway licentie en dus de enige Europeaan die mag rijden in Daytona. De grote droom? Een volledig seizoen mogen meedraaien in de NASCAR in de VS!"

Vorig jaar was de strijd om de titel tussen jou en Alon Day enorm spannend. Wat verwacht je van komend seizoen?

"Vorig jaar heb ik qua snelheid het beste seizoen gereden maar er spelen zoveel andere factoren een enorme rol. Pech is deel van de sport, waardoor je ook soms foute beslissingen maakt en dat kan natuurlijk een kampioenschap bepalen."

"Een titel behalen is niet vanzelfsprekend maar met de snelheid van vorig jaar en nu met nog meer ervaring erbij is er zeker een mogelijkheid."

"Tweede eindigen is meest ondankbare positie maar dan werk je harder om terug hoger te eindigen. Elk detail wordt dan ook nog meer onder de loep genomen en een kampioenschap wordt vaak beslist door details."

"Het kampioenschap wordt met de jaren zwaarder. Elk jaar is er meer concurrentie. Hoe groter het kampioenschap en de sponsors er rond, hoe meer toppers de weg naar de Europese competitie vinden. Vaak rijden er ex F1-piloten of Amerikaanse NASCAR rijders die komen trainen mee. Het belangrijkste is dat de sport zich blijft heruitvinden, in Amerika rijden ze volgend jaar naast hun typische ovaalcircuits ook meer op ‘roadcourses’ , laten we zeggen de meer Europese circuits en zelfs een combinatie van beiden. Dit is voor mij dan ook een enorm voordeel omdat ik gewend ben om op beiden te rijden."

Zoals je al aanhaalde; wordt de interesse in de NASCAR ook in Europa jaarlijks groter. Vele grote namen vanuit allerlei Europese motorsporten vinden hun weg naar de sport. In 2018 zal ook ex-wielrenner Tom Boonen aan de start staan. Is België klaar voor de hype uit Amerika?

"Het feit dat Tom gaat mee rijden, dat brengt pers mee. We hebben samen geracet in juli tijdens de Fun Cup in Francorchamps en ik hielp hem met de eerste stappen. Uiteraard zal Tom voor meer aandacht zorgen voor de sport en dat is goed. De Italiaan Alex Caffi (ex F1-piloot) zorgde ook meteen voor veel meer aandacht. Je ziet dat er nu al een hype is rond NASCAR, het is dan ook de snelst groeiende motorsport in Europa."

"Het hele gebeuren is dan ook niet enkel voor het autosportpubliek. Het is onderdeel van een Amerikaans familiegebeuren voor jong en oud en die markt is uiteraard veel groter. Dus ik zie voor NASCAR een enorm potentieel bij ons in België."

De samenwerking met Monster opent natuurlijk deuren voor het uitproberen van andere actie sporten; welke sporten had jij altijd al eens willen uitproberen?

"Ik ben sowieso een fanaat van alles wat met motoren te maken heeft. Vroeger was ik een enorme Jetski en quad fanaat, maar heb totaal geen talent op twee wielen."

"Eigenlijk spreken alle extreme sporten spreken mij aan. Ik vind persoonlijk ook dat er meer aandacht mag zijn voor de atleten van actiesporten in vergelijking met teamsporten. De uren training en risico’s die deze atleten in hun sport steken zijn niet te onderschatten. Ook wintersport spreekt me enorm aan. Ik ski al sinds mijn 5 jaar, jaarlijks ga ik dan ook met het gezin de bergen in om mijn skills boven te halen. In mijn jeugd heb ik ook vaak aan kickboksen gedaan; een MMA fight is dus zeker een optie om eens te proberen."

"Voor Dakar is mijn coördinatie te slecht, ik denk dat ik gewoon verloren rij vlak na de start. Dat argument heb ik ooit in een interview gebruikt. Mijn teamgenoot Bert Longin en ik rijden altijd fout als we ergens heen moeten, daarom rijd ik steeds met 2 GPS ‘n in de auto. Maar de wedstrijd op zich is natuurlijk waanzinnig!"

Ben je ooit gewaarschuwd geweest voor jouw keuze voor de eerder gevaarlijke sporten? Laat je dichtste omgeving je dit zomaar doen?

"Ik ben er heel vroeg mee begonnen, ik deed al aan karten toen ik nog maar 6 jaar oud was. Niemand van thuis uit heeft me ooit gepusht maar ook nooit tegengehouden. Ik heb altijd mogen doen wat ik wou, dat is heerlijk natuurlijk. Mijn vrouw heb ik trouwens ook ontmoet op het circuit, zij is dus ook autosport-minded. Eén van de kinderen is ook volledig gepassioneerd door auto’s. Op dat vlak ben ik dan ook soms koppig en vastberaden om te doen wat ik graag doe."

Heb je ooit echt schrik gehad in je wagen of heb je ooit je leven voorbij je ogen zien flitsen?

"Ik zat al in enkele zware crashes maar ik heb nog nooit echt voor mijn leven moeten vrezen. Na de crash in de 24u van Francorchamps in 2002 dacht ik wel even aan stoppen wanneer ik achteraf mijn auto zag."

"De allereerste keer Daytona tijdens de NASCAR Xfinity Series in februari 2015 was voor mij de wedstrijd met de meeste schrik. Ik draaide mee rond de 30e positie in de ovaal en onze strategie pakte echt goed uit en opeens reed ik in 6e positie. Ik zat dus echt tussen de grote jongens recht in het midden. De auto’s plakten echt tegen elkaar met een snelheid van meer dan 300 km/u. Twee ronden lang dacht ik echt: dit komt niet goed."

"Maar dan krijg je opeens een boost van zelfvertrouwen en begin je je te amuseren. Door elkaar te duwen ga je ook sneller, je aerodynamica verbetert en je raakt aan topsnelheden."

"Tijdens de wedstrijden helpen de spotters je wel maar je moet hen blind kunnen vertrouwen. Je hersenen zeggen ‘nee’ maar als de spotter ‘ja’ zegt, dan moet je hem blind vertrouwen."

Welke andere Monster Energy atleet zou je graag in het echt eens ontmoeten en met hem of haar een praatje slaan?

"Kurt Busch is al jaren Monster-atleet in de NASCAR en hij won in 2017 in Daytona, hem ontmoeten zou enorm fijn zijn. Maar ik heb echt respect voor alle sporters die uitblinken in hun sport. Je moet naar een wedstrijd gaan met 100 procent zelfvertrouwen met het gedacht dat je de beste bent, anders word je nooit een kampioen. Extreme sporters zijn zoals ik reeds aanhaalde ondergewaardeerd. Ze zijn meer individueel, een slechte dag wordt makkelijk afgestraft. Elke sport heeft een goed team rond zich nodig maar op de wedstrijddag van extreme sporten sta je er alleen voor."

Je bent natuurlijk het gezicht van het circuit van Zolder, maar wat is volgens jou het mooiste parcours waar je ooit hebt gereden?

"Dat is een hele moeilijke. Wanneer je één keer op een circuit komt is het altijd specialer dan de circuits die je al 100 keer bereden hebt. Spa-Francorchamps is heel mooi maar ik heb er al zoveel gereden. Daytona is toch het meest speciaal. Daar zit je gewoon in de moderne arena van de gladiatoren, overal waar je kijkt zie je mensen die komen om jou aan het werk te zien. Dat is kippenvel."