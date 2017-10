Andreas Mikkelsen op kop na drie chronoritten in Catalonië, Neuville 7de XC

13u35

Bron: Belga 0 Getty Images Andreas Mikkelsen. Auto- en Motorsport De Noor Andreas Mikkelsen staat bij zijn debuut voor Hyundai na drie chronoritten aan de leiding in de Rally van Catalonië, de elfde manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. Zijn ploegmaat Thierry Neuville (Hyundai) is zevende op 15.8 seconden. De Franse WK-leider Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), met wie Neuville strijdt om de wereldtitel, staat vorlopig op de derde plaats op 4.6 seconden.

Mads Ostberg (Ford) volgt op zes tienden van zijn landgenoot Mikkelsen op de tweede plaats.



In de eerste chronorit was Neuville goed voor de derde tijd, waarna hij nog de vijfde en negende chrono van alle deelnemers liet optekenen. Onze landgenoot vond dat de eerste twee proeven "correct" verlopen zijn. In de derde kon volgens hem de bandenkeuze beter.



Deze namiddag staan nog drie klassementsritten op het programma.



Ogier voert de WK-stand na elf van de dertien manches aan met 177 punten. Neuville (160 ptn) volgt op zeventien punten, voor de Est Ott Tänak (Ford Fiesta) met 144 punten.