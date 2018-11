Amper vijftien én debutant: piepjonge Turk Can Oncü slaat motorsport met verstomming MH

18 november 2018

13u47

Bron: Belga 1 Auto- en Motorsport Can Oncü. Onthoud de naam. De Turkse tiener zorgde vandaag voor een primeur in het Moto3-kampioenschap. Hij kroonde zich in de Grote Prijs van Valencia op zijn 15e (en 115 dagen) tot jongste winnaar ooit van een Moto3-race.

Wat Oncü's prestatie nog straffer maakt, is dat hij in Valencia debuteerde in de Moto3. Het is van de Japanner Noboru Ueda in 1991 geleden dat een rijder zijn eerste GP meteen kon winnen. Op zijn KTM haalde de jonge Turk het voor de Spanjaard Jorge Martin (Honda), die al zeker was van de wereldtitel, en de Brit John McPhee (KTM). De GP van Valencia was de negentiende en laatste manche van het WK.

HE'S DONE IT! CAN ONCU IS THE WINNER!



The 15-year-old wins the #Moto3 to become the youngest ever rider to win a Grand Prix on his debut! 👏👏👏#ValenciaGP pic.twitter.com/ps5g1hBhoj FOX Sports LIVE!(@ FSAsiaLive) link

"Incredible feeling!"



Don't think the victory has sunk in yet for Can Oncu but who could blame him? 😅#Moto3 #ValenciaGP pic.twitter.com/Nrnk25OpLn FOX Sports LIVE!(@ FSAsiaLive) link

RESPECT !!! He is 15 years old, he is a guest rider and wins his first race in moto3 world championship. Can ONCU 👏#MotoGP pic.twitter.com/pDry8YG8Yu Valentin Grimoux(@ vaval53) link

Slow down, lad. 😅



Aki Ajo is telling his rider Can Oncu to calm down with less than two laps to go!#Moto3 #ValenciaGP pic.twitter.com/4w3PSdskog FOX Sports LIVE!(@ FSAsiaLive) link

Miguel Oliveira wint slotmanche in Moto2

De Portugees Miguel Oliveira (KTM) won de Grote Prijs van Valencia in de Moto2-categorie. Op het circuit Ricardo Tormo bleef Oliveira in deze negentiende en laatste WK-manche de Spanjaarden Iker Lecuona (KTM), tweede op 13 seconden, en Alex Marquez (Kalex), derde op 22 seconden, voor. De Italiaan Francesco Bagnaia (Kalex) was al zeker van de wereldtitel. Oliveira is vicewereldkampioen. De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) vervolledigt het WK-podium.