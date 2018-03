Altijd al eens op het circuit van Zolder willen rijden? Anthony Kumpen neemt je als ervaren gids mee op virtueel en pijlsnel rondje in zijn nieuwe Porsche Redactie

28 maart 2018

17u25

Altijd al eens op het circuit van Zolder willen rijden? Anthony Kumpen neemt je als ervaren gids mee op een virtueel en pijlsnel rondje in zijn nieuwe Porsche 911 cup. Hij vertelt hoe je iedere chicane moet nemen, wanneer je best in de remmen gaat en vooral op welke stukken je vol op die gas mag staan. Denk je dat jij het beter kan?