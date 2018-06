Alonso stapje dichter bij grote droom: Spanjaard pakt voorlopige pole in 24 uur van Le Mans Redactie

14 juni 2018

08u43

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport LE MANS 14/06 (AFP/BELGA) = Fernando Alonso wil de 24 uur van Le Mans winnen en heeft een eerste kleine stap gezet om die droom te realiseren. Zijn Japanse teammaat Kazuki Nakajima zette gisteravond de snelste tijd neer in de eerste kwalificatiesessie. Alonso, Nakajima en de Zwitser Sébastien Buemi, die samen de Toyota N.8 besturen, hebben zo voorlopig de polepositie in handen.

De twee andere kwalificatiesessies worden deze avond afgewerkt. Er wordt regen voorspeld en dus zou de tijd van Nakajima wel eens bovenaan de tabel kunnen blijven staan. De 86ste editie van de 24 Uur van Le Mans start zaterdag om 15u. Alonso's landgenoot Rafael Nadal, zondag een elfde keer winnaar van Roland-Garros, geeft het startsein.

Alonso hoopt de Triple Crown te winnen. Daarvoor moet de 36-jarige Spanjaard de Grand Prix F1 van Monaco, de 500 mijl van Indianapolis (IndyCar) en de 24 uur van Le Mans op zijn palmares brengen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van de Brit Graham Hill. Die maakte in 1972 de Triple Crown compleet met winst in Le Mans. De GP van Monaco won Alonso al in 2006 en 2007. Vorig jaar maakte de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 zijn debuut in de 500 mijl van Indianapolis. Hij reed een tijdje aan de leiding, maar viel op 21 ronden van het einde uit.